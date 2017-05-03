По местам боевой славы Тульской области пройдут «Поезда Памяти»

Фото Тульские СМИ

Это будут специальные поезда, пассажирами которых станут ветераны Великой Отечественной войны, железнодорожники, школьники, военнослужащие и жители районов и городов Тульской и Калужской областей.

Утром 5 мая на станции Белёв торжественно откроют музей железнодорожной истории. Участники открытия комплекса станут пассажирами «Поезда памяти», который отправится по маршруту в 7.30.

«Поезда Памяти» из Черни и Новомосковска отправятся этим же утром в 9.00 и 11.00 соответственно.

Пассажиры «Поездов Памяти» возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям на начальных станциях маршрутов, а также на станциях и остановочных пунктах Шепелёво, Мышбор, Черепеть, Упа, Скуратово, Горбачево, Плавск, Лазарево, Ясная Поляна, Узловая, Криволучье.

Завершатся маршруты «Поездов Памяти» торжественным митингом у мемориального комплекса героическим защитникам города-Героя Тулы в годы Великой Отечественной войны.

Участники праздника отведают настоящей солдатской каши из полевых кухонь, посмотрят концерт творческих коллективов Тулы и области.

Работники тульского музея военной истории ознакомят туляков и гостей областного центра с экспозицией мемориального комплекса «Бронепоезд №13 Тульский рабочий» на Московском вокзале.

Начало праздничного мероприятия у мемориального комплекса на Московском вокзале города-Героя Тулы 5 мая в 14.00.

Приглашаем всех желающих принять участие в торжестве.