Где в Туле отключат электричество 4 мая

Подача электроэнергии будет прекращена с 9 до 17 часов. Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

Хлебная пл., 7, 6-в, 6, 8 к. 8, к. 9, 15, 8, 5-а, 6-б, 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а,

ул. Пирогова, 15, 15-а, 20, 17 к. 5,

ул. М. Смирнова, 2-24 (чётн.), 1-33 (нечётн.),

ул. Колетвинова, 6, 6-а, 2,

Новомосковское ш. 10,

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1, 2, 5,

ул. Победы, 1-30,

ул. Шмидта, 2, 8, 10, 3-13 (нечётн.),

ул. Б. Гончары, 21-94, 104, 107,

ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),

ул. Пузакова, 131-135 (нечётн.),

п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),

ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),

пр-зд Школьный, 1-43 (нечётн.),

ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),

ул. Белобородова, 1-17,

ул. С. Ковалевской, 38,

ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.),

ул. Поленова, 22-30 (чётн.), 23-37 (нечётн.),

ул. Бородина, 38,

п. Матвеевские дачи,

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1.