новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 4 мая

Где в Туле отключат электричество 4 мая

Плановые работы пройдут на 22 улицах областного центра.

Подача электроэнергии будет прекращена с 9 до 17 часов. Изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • Хлебная пл., 7, 6-в, 6, 8 к. 8, к. 9, 15, 8, 5-а, 6-б, 13, 14, 15-а, 17, 18, 18-а,
  • ул. Пирогова, 15, 15-а, 20, 17 к. 5,
  • ул. М. Смирнова, 2-24 (чётн.), 1-33 (нечётн.),
  • ул. Колетвинова, 6, 6-а, 2,
  • Новомосковское ш. 10,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1, 2, 5,
  • ул. Победы, 1-30,
  • ул. Шмидта, 2, 8, 10, 3-13 (нечётн.),
  • ул. Б. Гончары, 21-94, 104, 107,
  • ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 131-135 (нечётн.),
  • п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.),
  • ул. Белоусова, 54-64 (чётн.),
  • пр-зд Школьный, 1-43 (нечётн.),
  • ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.),
  • ул. Белобородова, 1-17,
  • ул. С. Ковалевской, 38,
  • ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.),
  • ул. Поленова, 22-30 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
  • ул. Бородина, 38,
  • п. Матвеевские дачи,
  • п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:45 0
Другие статьи по темам
Событие
отключения электричестваПлановые отключения электричестваотключат светгде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области столкнулись «Рено» и «Дэу»
В Тульской области столкнулись «Рено» и «Дэу»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика