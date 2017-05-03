Самозанятых россиян могут сделать невыездными и лишить пенсии

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Для россиян, не оформивших трудовые отношения, и не уплачивающих необходимые взносы в казну, могут настать тяжёлые времена. Члены Совета Федерации рассматривают возможность внесения изменений в действующее законодательство.

В частности, «самозанятых» граждан могут лишить полноценной пенсии – некоторым из них уже отказывают в начислении пенсионных выплат, аргументируя это отсутствием необходимого стажа.

Ещё одна довольно радикальная мера – запрет на выезд за пределы России. Если гражданин трудится неофициально и не производит отчислений в необходимые фонды, о заграничном отпуске ему придётся забыть. Таким необычным способом сенаторы хотят напомнить людям о том, что «за ними накопились невыполненные социальные обязательства».