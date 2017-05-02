МЧС Тульской области запретило лесные пикники с кострами

До 3 мая тулякам нельзя посещать леса и разводить там огонь: в области объявлен особый противопожарный режим.

До 9 утра 3 мая в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого налагаются двойные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.