МЧС Тульской области запретило лесные пикники с кострами
До 3 мая тулякам нельзя посещать леса и разводить там огонь: в области объявлен особый противопожарный режим.
До 9 утра 3 мая в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого налагаются двойные штрафы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
До 3 мая в Тульской области запрещен въезд в леса, а также разведение костров:
- в лесах,
- на территориях поселений и городских округов,
- садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
- полосах отвода линий электропередачи,
- железных и автомобильных дорогах.
Нарушение правил в условиях противопожарного режима будет стоить:
- гражданам — от 2 000 до 4 000 рублей;
- должностным лицам — от 15 000 до 30 000 рублей;
- юридическим лицам — от 400 000 до 500 000 рублей.
Другие статьи по темам
Место