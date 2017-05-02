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МЧС Тульской области запретило лесные пикники с кострами

МЧС Тульской области запретило лесные пикники с кострами

До 3 мая тулякам нельзя посещать леса и разводить там огонь: в области объявлен особый противопожарный режим.

До 9 утра 3 мая в регионе действует особый противопожарный режим, за нарушение которого налагаются двойные  штрафы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

До 3 мая в Тульской области запрещен въезд в леса, а также разведение костров:

  • в лесах,
  • на территориях поселений и городских округов,
  • садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
  • полосах отвода линий электропередачи,
  • железных и автомобильных дорогах.

Нарушение правил в условиях противопожарного режима будет стоить:

  • гражданам —  от 2 000 до 4 000 рублей;
  • должностным лицам —  от 15 000 до 30 000 рублей;
  • юридическим лицам  — от 400 000 до 500 000 рублей.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:25 +3
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