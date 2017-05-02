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В центре Тулы не работает светофор
Фото из архива Myslo.

В центре Тулы не работает светофор

Это связано с плановым отключением электричества, которое продлится до 16.00.

2 мая очевидцы сообщают, что на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Советской не работают светофоры. Туляки пожаловались, что это спровоцировало на и без того не самом "быстром" перекрестке сильный затор.

Как пояснили Myslo в пресс-службе администрации, это связано с плановым отключением электричества в данном районе. Электропитание будет отсутствовать до 16.00. 

На перекрестке работает регулировщик.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:45 +3
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