В центре Тулы не работает светофор

Фото из архива Myslo.

Это связано с плановым отключением электричества, которое продлится до 16.00.

2 мая очевидцы сообщают, что на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Советской не работают светофоры. Туляки пожаловались, что это спровоцировало на и без того не самом "быстром" перекрестке сильный затор.

Как пояснили Myslo в пресс-службе администрации, это связано с плановым отключением электричества в данном районе. Электропитание будет отсутствовать до 16.00.

На перекрестке работает регулировщик.