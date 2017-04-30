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В усадьбе Л. Н. Толстого проходит «Яснополянский трейл»
Фото участников соревнований

В усадьбе Л. Н. Толстого проходит «Яснополянский трейл»

Спортсмены – профессионалы и любители, соревнуются в беге по пересечённой местности.

В усадьбе «Ясная Поляна» проходят спортивные забеги по пересечённой местности. Бегуны соревнуются на двух дистанциях – 10 и 30 километров. «Яснополянский трейл» объединяет более 200 любителей бега из 15 регионов России. Также в соревнованиях участвуют представители Франции и других стран.

Забеги проходят по «толстовским» местам – от сада, где писатель сам выращивал овощи и фрукты, по полю через места, упоминаемые в «Анну Карениной» – Лысую гору и Юшкин сквер.

Далее на маршруте – Дикий лес. Во время Великой Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои, о которых до сих пор напоминают многочисленные рвы и траншеи. Своими впечатлениями участники забегов делятся на страницах социальных сетей.

«Яснополянский трейл» – по-настоящему серьёзное испытание не только для любителей, но и для профессиональных спортсменов. Лес разделён на 4 участка – густые травяные заросли, крутые овраги, аллеи, высаженные самим Львом Николаевичем и, наконец, густой валежник – несмотря на ясную и солнечную погоду здесь сумрачно и прохладно. О ходе соревнований корреспонденту MySlo рассказал один из организаторов «Яснополянского трейла» Александр Россихин:

Наша цель – показать зрителям и участниками соревнований Ясную Поляну, которая разительно отличается от той, что публикуют в туристических буклетах. Ту, которую видел Толстой, объезжая свои владения верхом на коне. Трассы рассчитаны на всех участников – от профессиональных бегунов до тех, кто пришёл сюда для того, чтобы впервые проверить себя.

Соревнования в беге на 10 километров уже завершились. Призовые места в мужском зачёте заняли туляки Михаил Мухин, Александр Марцынковский и Сергей Тарасов. Среди женщин лучшими оказались тулячки Александра Чернышова, Ирина Леонова и Элеонора Веснина из Московской области. Несмотря на солидный опыт участия в подобных соревнованиях, все победители принимали участие в забегах такого формата впервые.

По окончанию «Яснополянского трейла» бегуны, занявшие призовые места, получат медали и памятные подарки от организаторов.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:58 0
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