Тульскую область захлестнула волна субботников!
Жители выходят на улицы своих городов, чтобы навести порядок и красоту. А Myslo публикует фотоотчеты. Давайте полюбуемся!
Сегодня, 29 апреля, проходят традиционные областные субботники. В уборке и благоустройстве территорий участвуют все муниципальные образования региона. В планах — привести в порядок парки, дворы, скверы, центральные улицы областного центра, территории вокруг школ и дошкольных учреждений, мемориальные комплексы и братские захоронения.
Что происходит в Туле?
Наводить порядок на улицах Тулы вышли сотрудники правительства ТО, администрации города, депутаты и аппарат Тульской городской Думы, учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики, предприятий города, предприниматели, жители.
Губернатор области Алексей Дюмин и глава администрации Тулы Евгений Авилов приняли участие в высадке деревьев на месте некогда запущенной тульской свалки.
Жители города выполняют работы по сбору мусора, вырубке поросли, покраске бордюров, лавочек, ограждений, высадке деревьев, кустарников, цветов.
Хозсубъекты осуществляют мойку фасадов и окон в своих зданиях, уборку прилегающих территорий.
В вывозе мусора задействована спецтехника — тракторы, ломовозы и др.
Ясногорск: ремонт памятника, уборка кладбища и работа предпринимателей
@Tularegion71 @admyasnogorsk уборка кладбища д. Желыбино в рамках субботника pic.twitter.com/cGQFWPOEfN— Любовь Сурова (@admrevyakino) 29 апреля 2017 г.
@admyasnogorsk @Tularegion71 общеобластной субботник в МО Ревякинское Ясног.р-на pic.twitter.com/sqpVaYFDUX— Любовь Сурова (@admrevyakino) 29 апреля 2017 г.
@Tularegion71 @admyasnogorsk ремонт памятника в п. Ревякино Ясног. р-на в рамках субботника pic.twitter.com/oHpkTSYtal— Любовь Сурова (@admrevyakino) 29 апреля 2017 г.
@Tularegion71 @admyasnogorsk предприниматели п.Ревякино Ясног.р-на принимают участие в субботнике pic.twitter.com/nm3QJRtOPl— Любовь Сурова (@admrevyakino) 29 апреля 2017 г.
Субботник в Алексине в самом разгаре!
@Tularegion71 @amoaleksin71 #субботник побелка и покраска столбов в с. Бунырево pic.twitter.com/O5CAWPcNAe— Анна Алфёрова (@AnnaAlferova_ru) 29 апреля 2017 г.
@Tularegion71 @amoaleksin71 коллектив Буныревского территориального сектора администрации мо г. Алексин на субботнике в с.Бунырево pic.twitter.com/CxtX7km3Uu— Анна Алфёрова (@AnnaAlferova_ru) 29 апреля 2017 г.
@Tularegion71 @amoaleksin71 #субботник коллектив Буныревской школы 14 и детского сада Бунырево, благоустройство тротуара pic.twitter.com/tgKL8Dlbxu— Анна Алфёрова (@AnnaAlferova_ru) 29 апреля 2017 г.
@Tularegion71 @amoaleksin71 #субботник покраска лавочек в с.Бунырево pic.twitter.com/fL4OMOwz01— Анна Алфёрова (@AnnaAlferova_ru) 29 апреля 2017 г.
@Tularegion71 @amoaleksin71 Авангардский территориальный отдел. Субботник в с. Пластово pic.twitter.com/KJJPOH2jAZ— Авангардский ТО (@avangardskoe) 29 апреля 2017 г.
@Tularegion71 @amoaleksin71 Пластовские ребятишки самые трудолюбивые. pic.twitter.com/lQzPZIpqJ0— Авангардский ТО (@avangardskoe) 29 апреля 2017 г.
А вот так убираются в Заокском районе
А вот и фотоотчет из Волово!
#субботник71 #жкхменяется В рамках субботника убрана территория ул. 30 лет Победы pic.twitter.com/BOackBBNgP— Сергей Юрьевич Пиший (@SergeyPishiy) 29 апреля 2017 г.
@SergeyPishiy На субботнике 29.04. 2017#субботник71 pic.twitter.com/LQRXaESqGX— МКОУ ДОД Волово ЦВР (@vrvolovo) 29 апреля 2017 г.
Преображение Узловой: уборка территорий, покраска бордюров и веселый медведь
А теперь посмотрим, как справляются жители Новомосковска!