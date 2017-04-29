Тульскую область захлестнула волна субботников!

Жители выходят на улицы своих городов, чтобы навести порядок и красоту. А Myslo публикует фотоотчеты. Давайте полюбуемся!

Сегодня, 29 апреля, проходят традиционные областные субботники. В уборке и благоустройстве территорий участвуют все муниципальные образования региона. В планах — привести в порядок парки, дворы, скверы, центральные улицы областного центра, территории вокруг школ и дошкольных учреждений, мемориальные комплексы и братские захоронения.

Что происходит в Туле?

Наводить порядок на улицах Тулы вышли сотрудники правительства ТО, администрации города, депутаты и аппарат Тульской городской Думы, учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики, предприятий города, предприниматели, жители.

Губернатор области Алексей Дюмин и глава администрации Тулы Евгений Авилов приняли участие в высадке деревьев на месте некогда запущенной тульской свалки.

Жители города выполняют работы по сбору мусора, вырубке поросли, покраске бордюров, лавочек, ограждений, высадке деревьев, кустарников, цветов.

Хозсубъекты осуществляют мойку фасадов и окон в своих зданиях, уборку прилегающих территорий.

В вывозе мусора задействована спецтехника — тракторы, ломовозы и др.

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А вот так убираются в Заокском районе

А вот и фотоотчет из Волово!

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А теперь посмотрим, как справляются жители Новомосковска!