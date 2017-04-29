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Тульскую область захлестнула волна субботников!

Тульскую область захлестнула волна субботников!

Жители выходят на улицы своих городов, чтобы навести порядок и красоту. А Myslo публикует фотоотчеты. Давайте полюбуемся!

Сегодня, 29 апреля, проходят традиционные областные субботники. В уборке и благоустройстве территорий участвуют все муниципальные образования региона. В планах — привести в порядок парки, дворы, скверы, центральные улицы областного центра, территории вокруг школ и дошкольных учреждений, мемориальные комплексы и братские захоронения.

Что происходит в Туле?

Наводить порядок на улицах Тулы вышли сотрудники правительства ТО, администрации города, депутаты и аппарат Тульской городской Думы, учреждений культуры, образования, спорта и молодежной политики, предприятий города, предприниматели, жители.

Губернатор области Алексей Дюмин и глава администрации Тулы Евгений Авилов приняли участие в высадке деревьев на месте некогда запущенной тульской свалки.  

Жители города выполняют работы по сбору мусора, вырубке поросли, покраске бордюров, лавочек, ограждений, высадке деревьев, кустарников, цветов.

Хозсубъекты осуществляют мойку фасадов и окон в своих зданиях, уборку прилегающих территорий.

В вывозе мусора задействована спецтехника — тракторы, ломовозы и др.

 

Ясногорск: ремонт памятника, уборка кладбища и работа предпринимателей

 

Субботник в Алексине в самом разгаре!

 

А вот так убираются в Заокском районе

 

А вот и фотоотчет из Волово!

 

Преображение Узловой: уборка территорий, покраска бордюров и веселый медведь

 

А теперь посмотрим, как справляются жители Новомосковска!

 

сегодня, в 11:58 0
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