В Туле мужчина задержан за оборот наркотиков

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков около дома 111 по проспекту Ленина был задержан безработный житель посёлка Скуратово. Во время личного досмотра у него были обнаружены и изъяты девять полимерных свертков с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба УМВД ТО.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, изъятое содержимое - наркотические вещества - гашиш массой 0,11 гр и «спайс» массой 0,77 гр.