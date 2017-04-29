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В Туле мужчина задержан за оборот наркотиков

В Туле мужчина задержан за оборот наркотиков

Сотрудники полиции изъяли у мужчины девять полимерных свертков с порошкообразным веществом.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков около дома 111 по проспекту Ленина был задержан безработный житель посёлка Скуратово. Во время личного досмотра у него были обнаружены и изъяты девять полимерных свертков с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба УМВД ТО.

Согласно заключению эксперта-криминалиста, изъятое содержимое - наркотические вещества - гашиш массой 0,11 гр и «спайс» массой 0,77 гр.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков. 

 

сегодня, в 11:50 +1
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