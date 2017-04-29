Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил всех участников тульского субботника

фото ИА "Тульская пресса"

Глава региона выразил благодарность горожанам, присоединившимся к «генеральной уборке». Напомним, 29 апреля туляки вышли на общеобластной субботник.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин приехал на юг Тулы, где около бывшей свалки в Судаково высаживают деревья и кустарники.

Алексей Дюмин Сегодня праздник! Спасибо, что пришли. Мы засадим всю эту территорию деревьями.