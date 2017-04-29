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Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил всех участников тульского субботника
фото ИА "Тульская пресса"

Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил всех участников тульского субботника

Глава региона выразил благодарность горожанам, присоединившимся к «генеральной уборке». Напомним, 29 апреля туляки вышли на общеобластной субботник.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин приехал на юг Тулы, где около бывшей свалки в Судаково высаживают деревья и кустарники. 

Алексей Дюмин

Сегодня праздник! Спасибо, что пришли. Мы засадим всю эту территорию деревьями.

Напомним, в ходе субботника в Туле выполняются работы по сбору мусора, вырубке поросли, покраске бордюров, лавочек, ограждений, высадке деревьев, кустарников, цветов. Хозяйствующие субъекты, по данным пресс-службы Тулгорадминистрации, ведут мойку фасадов и окон в своих зданиях, уборку прилегающих территорий.

В «генеральной уборке» Тулы задействована спецтехника.

 

сегодня, в 12:07 +1
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