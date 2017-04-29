Губернатор Алексей Дюмин поблагодарил всех участников тульского субботника
Глава региона выразил благодарность горожанам, присоединившимся к «генеральной уборке». Напомним, 29 апреля туляки вышли на общеобластной субботник.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин приехал на юг Тулы, где около бывшей свалки в Судаково высаживают деревья и кустарники.
Алексей Дюмин
Сегодня праздник! Спасибо, что пришли. Мы засадим всю эту территорию деревьями.
Напомним, в ходе субботника в Туле выполняются работы по сбору мусора, вырубке поросли, покраске бордюров, лавочек, ограждений, высадке деревьев, кустарников, цветов. Хозяйствующие субъекты, по данным пресс-службы Тулгорадминистрации, ведут мойку фасадов и окон в своих зданиях, уборку прилегающих территорий.
В «генеральной уборке» Тулы задействована спецтехника.