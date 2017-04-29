Субботник в Туле прошел под выступления творческих коллективов

фото пресс-службы администрации города.

На 15 объектах, где туляки наводят порядок, настроение во время уборки создают коллективы Городского концертного зала, Театрально-концертного центра, Культурно-досугового объединения, Домов культуры поселений Ленинского района.

Концертные программы учреждений культуры организованы на 15 площадках, на пяти из которых также раздают чай, пирожки и кашу:

Ул. Сойфера, 37а;

Красноармейский проспект, 16;

Ул. С. Перовской, 22;

Ул. Жаворонкова;

Микрорайон Левобережный:

Ул. Новомосковская, 13а;

Ул. Кауля, 11а/13а;

Березовая роща (ул. Калинина);

Пос. Шатск, ул. Ленина, пл. Ленина;

Баташевский сад (со стороны Зареченского округа);

П. Ленинский-1 (стадион «Химик»);

Ул. Галкина, 15;

Ул. Маршала Жукова, 7;

С. Алешня, ул. Центральная;

П. Рассвет, сквер «Золотой петушок»;

Территория бывшей Судаковской свалки.