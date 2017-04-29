Субботник в Туле прошел под выступления творческих коллективов
Концертные программы организованы на 15 площадках.
На 15 объектах, где туляки наводят порядок, настроение во время уборки создают коллективы Городского концертного зала, Театрально-концертного центра, Культурно-досугового объединения, Домов культуры поселений Ленинского района.
Концертные программы учреждений культуры организованы на 15 площадках, на пяти из которых также раздают чай, пирожки и кашу:
Ул. Сойфера, 37а;
Красноармейский проспект, 16;
Ул. С. Перовской, 22;
Ул. Жаворонкова;
Микрорайон Левобережный:
Ул. Новомосковская, 13а;
Ул. Кауля, 11а/13а;
Березовая роща (ул. Калинина);
Пос. Шатск, ул. Ленина, пл. Ленина;
Баташевский сад (со стороны Зареченского округа);
П. Ленинский-1 (стадион «Химик»);
Ул. Галкина, 15;
Ул. Маршала Жукова, 7;
С. Алешня, ул. Центральная;
П. Рассвет, сквер «Золотой петушок»;
Территория бывшей Судаковской свалки.