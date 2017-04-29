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Туляки репетируют церемонию открытия «Российской студенческой весны»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Туляки репетируют церемонию открытия «Российской студенческой весны»

В городе также проходит обучение волонтеров фестиваля.

Подготовку для работы в волонтерском корпусе проходят порядка 400 человек. В программу обучения входят: отработка необходимых навыков и умений, тренинги по конфликтологии, командообразованию и коммуникации для более эффективной и слаженной работы на всех этапах фестиваля.

«Студенческая весна» – одно из самых масштабных событий сферы молодежной политики в этом году. Фестиваль соберет гостей со всей страны. Одним из главных критериев успешного проведения фестиваля станет работа волонтеров.

На площади Ленина также прошла репетиция церемонии открытия Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна-2017». В репетиции приняли участие студенты Тульского государственного университета, Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, учащиеся средних специальных учебных заведений Тульской области, волонтеры. 

Напомним, XXV Юбилейный Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет с 15 по 19 мая в Туле.

Планируется, что участие в нем примут 3000 студентов из 85 регионов РФ.

Основными направлениями фестиваля станут региональные программы, танцевальное и музыкальное направления, цирк, оригинальный жанр и журналистика.

сегодня, в 15:57 0
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