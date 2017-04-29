Татьяна Рыбкина и Екатерина Толстая приняли участие в Форуме «Культура - национальный приоритет»

фото пресс-службы министерства культуры ТО

Делегацию Тульской области представляли региональный министр культуры Татьяна Рыбкина и депутат Тульской областной Думы, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

В рамках Форума работали четыре дискуссионные площадки, посвященные различным направлениям развития отрасли: культуре малых городов и сельских поселений, театрально-концертным организациям, историческому наследию и музеям, культурно-познавательному туризму и другим.

Татьяна Рыбкина выступила на секции «Местный дом культуры: новая модель» с докладом о развитии культуры в муниципальных образованиях Тульской области и реализации в регионе партийных проектов.

Министр рассказала об открытии и работе муниципальных кинозалов, в Тульской области их 17, больше, чем в других регионах. При этом министр отметила и проблемные вопросы взаимодействия муниципальных ДК с организациями кинопроката, который сегодня является исключительно коммерческим, и решить которые могли бы меры государственного регулирования. При этом обеспечение населения районов области услугой современного кинопоказа является важным социальным моментом, прежде всего для молодежи.

При поддержке Минкультуры Р. Ф. Тульская область приступила к реализации ряда федеральных проектов по укреплению материально-технической базы сети муниципальных учреждения культуры.

Это проекты «100 клубов на селе», «Местный дом культуры».

В реализации данных проектов в Тульской области задействовано 23 учреждения в 18 муниципальных образованиях. При этом, как отметила министр, строительство, ремонты и оборудование ДК не должны стоять в стороне от работы по формированию их нового содержания. «Местный ДК» должен отвечать конкретным задачам той или иной территории, её культурно-историческим традициям, отвечать современные социальным потребностям.

Примерами таких проектов в Тульской области являются новый ДК в п. Епифань, проекты ремонтов и оборудования Домов культуры в Крапивне, Мишенском и др. Министр культуры Тульской области предложила внести в резолюцию предложение об увеличении срока действия федерального партийного проекта «Местный дом культуры» и увеличении его финансирования.

Татьяна Рыбкина поблагодарила Министерство культуры РФ и за помощь регионам в приобретении автоклубов для отдаленных территорий. При этом она отметила, что их ресурс этой программы не исчерпан. Это направление работы на селе необходимо развивать.

Екатерина Толстая приняла участие в работе дискуссионной площадки, посвященной образованию в сфере культуры и развитию культурно-познавательного туризма.

В своем выступлении она рассказала об опыте работы «Ясной Поляны» и других музеев региона в системе школьного образовательного туризма и музейное педагогики.

Итоги Форума были подведены в рамках Пленарного заседания.?