Талисман для сборной России по акробатическому рок-н-роллу: голосуем за тульскую белку!

Напомним, тулячка Татьяна Карасёва представила на конкурсе белку . И вышла в финал.

Татьяна Карасёва – У нас творческая семья. Вместе с мужем мы решили, что именно белка соответствует слогану конкурса «Доверяй! Мечтай! Летай!». Она летучая, прыгучая, похожа на мою старшую дочь.

Нашу тульскую белку выбрали из сотни работ, которые прислали со всех уголков страны. Изначально по правилам конкурса в финал должны были пройти три образа, но члены жюри решили единогласно, что интересных героев много. И выбрали шестерых: комета, лемуры, лисы...

...облачко, белочка и тигрица Доверяйка.

Победитель конкурса получит 150 тысяч рублей. Но Таня о деньгах не думает:

– Вы представляете, какой это стимул будет для дочери? Будет ездить на соревнования и знать, что этот талисман придумала ее мама. Моя младшая тоже уже мечтает заниматься акробатическим рок-н-роллом. Ждем подходящего возраста. Если моя белка станет талисманом, это и для Тулы будет значимо. Наш город нужно продвигать!

Татьяна с мужем Андреем и двумя дочками.

Портал Myslo всегда поддерживает талантливых земляков. Давайте поможем тульской белочке выиграть конкурс! Голосуйте на официальном сайте Федерации акробатического рок-н-ролла – здесь.