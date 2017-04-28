новости
новости
Регистрация
Талисман для сборной России по акробатическому рок-н-роллу: голосуем за тульскую белку!

Талисман для сборной России по акробатическому рок-н-роллу: голосуем за тульскую белку!

Объявлено голосование за талисман национальной сборной по акробатическому рок-н-роллу.

Напомним, тулячка Татьяна Карасёва представила на конкурсе белку. И вышла в финал.


Татьяна Карасёва

– У нас творческая семья. Вместе с мужем мы решили, что именно белка соответствует слогану конкурса «Доверяй! Мечтай! Летай!». Она летучая, прыгучая, похожа на мою старшую дочь.
 

Нашу тульскую белку выбрали из сотни работ, которые прислали со всех уголков страны. Изначально по правилам конкурса в финал должны были пройти три образа, но члены жюри решили единогласно, что интересных героев много. И выбрали шестерых: комета, лемуры, лисы...

...облачко, белочка и тигрица Доверяйка.

Победитель конкурса получит 150 тысяч рублей. Но Таня о деньгах не думает:

– Вы представляете, какой это стимул будет для дочери? Будет ездить на соревнования и знать, что этот талисман придумала ее мама. Моя младшая тоже уже мечтает заниматься акробатическим рок-н-роллом. Ждем подходящего возраста. Если моя белка станет талисманом, это и для Тулы будет значимо. Наш город нужно продвигать!

Татьяна с мужем Андреем и двумя дочками.

Портал Myslo всегда поддерживает талантливых земляков. Давайте поможем тульской белочке выиграть конкурс! Голосуйте на официальном сайте Федерации акробатического рок-н-ролла – здесь.

 

Автор: Юлия Королева, вчера, в 17:43 +3
Другие статьи по темам
Событие
талисманголосованиетулабелка

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские чекисты задержали лже-сотрудников спецслужб
Тульские чекисты задержали лже-сотрудников спецслужб
Тест: насколько хорошо ты знаешь тульский язык?
Тест: насколько хорошо ты знаешь тульский язык?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика