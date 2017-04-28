Талисман для сборной России по акробатическому рок-н-роллу: голосуем за тульскую белку!
Объявлено голосование за талисман национальной сборной по акробатическому рок-н-роллу.
Напомним, тулячка Татьяна Карасёва представила на конкурсе белку. И вышла в финал.
Татьяна Карасёва
Нашу тульскую белку выбрали из сотни работ, которые прислали со всех уголков страны. Изначально по правилам конкурса в финал должны были пройти три образа, но члены жюри решили единогласно, что интересных героев много. И выбрали шестерых: комета, лемуры, лисы...
...облачко, белочка и тигрица Доверяйка.
Победитель конкурса получит 150 тысяч рублей. Но Таня о деньгах не думает:
– Вы представляете, какой это стимул будет для дочери? Будет ездить на соревнования и знать, что этот талисман придумала ее мама. Моя младшая тоже уже мечтает заниматься акробатическим рок-н-роллом. Ждем подходящего возраста. Если моя белка станет талисманом, это и для Тулы будет значимо. Наш город нужно продвигать!
Татьяна с мужем Андреем и двумя дочками.
Портал Myslo всегда поддерживает талантливых земляков. Давайте поможем тульской белочке выиграть конкурс! Голосуйте на официальном сайте Федерации акробатического рок-н-ролла – здесь.