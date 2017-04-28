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Тульские чекисты задержали лже-сотрудников спецслужб
Фото: пресс-службы УФСБ России по Тульской области

Тульские чекисты задержали лже-сотрудников спецслужб

При себе трое жителей областного центра имели фальшивые удостоверения и автомобильные пропуска.

Сотрудники тульского Управления ФСБ совместно с инспекторами ГИБДД провели профилактические мероприятия по выявлению и изъятию поддельных удостоверений, документов с символикой ФСБ России и иных правоохранительных органов у водителей-участников дорожного движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства

Во время одного из рейдов инспекторы остановили для проверки автомобиль, в котором находились трое туляков. У них при себе оказались липовые «корочки» спецслужб – все трое представились «сотрудниками службы собственной безопасности». При этом один из «чекистов» на фотографии был изображён в военной форме, а остальные – в цивильной одежде.

При себе задержанные также имели спецпропуска на автомобили, выданные организацией, якобы, взаимодействующей с Минобороны, МВД и ФСБ России. По результатам проведенной проверки поддельные документы были изъяты. Задержанным назначено административное наказание в виде штрафа.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:41 +2
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