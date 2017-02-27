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Где туляки смогут бесплатно получить юридическую консультацию

Где туляки смогут бесплатно получить юридическую консультацию

В приемной правительства представители различных ведомств окажут гражданам бесплатные консультации. Смотрите график на март 2017 года.

На консультацию нужна предварительная запись по телефону:
8 (4872) 30-62-75.

Дата приема Наименование организации, сотрудники которой предоставляют консультацию Часы приема
График на март
1 марта Областная общественная организация «Тульское общество потребителей» 15.00-18.00
2 марта Институт права и управления ТулГУ 15.00-18.00
7 марта Тульская областная адвокатская палата 15.00-18.00
9 марта Тульский институт (филиал) РПА Минюста России 15.00-18.00
14 марта Тульская областная адвокатская палата 15.00-18.00
15 марта Областной комитет по делам ЗАГС 15.00-18.00
16 марта Тульский филиал международного юридического института 15.00-18.00
21 марта Тульская областная адвокатская палата 15.00-18.00
22 марта Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого 15.00-18.00
23 марта Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации 15.00-18.00
28 марта Тульская областная адвокатская палата 15.00-18.00
29 марта Областное Управление Федеральной службы исполнения наказаний 15.00-18.00
30 марта Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России 15.00-18.00

 

сегодня, в 11:02 0
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