Где туляки смогут бесплатно получить юридическую консультацию
В приемной правительства представители различных ведомств окажут гражданам бесплатные консультации. Смотрите график на март 2017 года.
На консультацию нужна предварительная запись по телефону:
8 (4872) 30-62-75.
|Дата приема
|Наименование организации, сотрудники которой предоставляют консультацию
|Часы приема
|1 марта
|Областная общественная организация «Тульское общество потребителей»
|15.00-18.00
|2 марта
|Институт права и управления ТулГУ
|15.00-18.00
|7 марта
|Тульская областная адвокатская палата
|15.00-18.00
|9 марта
|Тульский институт (филиал) РПА Минюста России
|15.00-18.00
|14 марта
|Тульская областная адвокатская палата
|15.00-18.00
|15 марта
|Областной комитет по делам ЗАГС
|15.00-18.00
|16 марта
|Тульский филиал международного юридического института
|15.00-18.00
|21 марта
|Тульская областная адвокатская палата
|15.00-18.00
|22 марта
|Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого
|15.00-18.00
|23 марта
|Институт законоведения и управления Всероссийской полицейской ассоциации
|15.00-18.00
|28 марта
|Тульская областная адвокатская палата
|15.00-18.00
|29 марта
|Областное Управление Федеральной службы исполнения наказаний
|15.00-18.00
|30 марта
|Тульское региональное отделение Ассоциации юристов России
|15.00-18.00
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