Автомобиль узловского двойника Ди Каприо разбили глыбы льда

Фото Uzl71.Ru

Уроженец Узловой двойник известного актера Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев рассказал в соцсетях, что с ним произошла неприятная история. Он оставил свою иномарку «Ниссан Альмера» во дворе дома в подмосковном Подольске на Большой Серпуховской. С крыши дома на машину упали две глыбы льда, которые разбили лобовое стекло и стекло люка на крыше.

– Если восстанавливать все оригинальными запчастями, то это обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Жаловаться бесполезно. Буду ремонтировать за свой счет, — расстроился Бурцев.



Фото с личной страницы Бурцева ВКонтакте.

Он отметил, что до сих пор не может собрать осколков от попадания льда на его машину.