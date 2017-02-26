Фото Uzl71.Ru
Автомобиль узловского двойника Ди Каприо разбили глыбы льда
Посочувствуем известному нашему земляку Роману Бурцеву (он же – «узловский Ди Каприо»).
Уроженец Узловой двойник известного актера Леонардо Ди Каприо Роман Бурцев рассказал в соцсетях, что с ним произошла неприятная история. Он оставил свою иномарку «Ниссан Альмера» во дворе дома в подмосковном Подольске на Большой Серпуховской. С крыши дома на машину упали две глыбы льда, которые разбили лобовое стекло и стекло люка на крыше.
– Если восстанавливать все оригинальными запчастями, то это обойдется примерно в 150 тысяч рублей. Жаловаться бесполезно. Буду ремонтировать за свой счет, — расстроился Бурцев.
Фото с личной страницы Бурцева ВКонтакте.
Он отметил, что до сих пор не может собрать осколков от попадания льда на его машину.
Фото с личной страницы Бурцева ВКонтакте.
Напомним, что уроженец Узловой стал известным, благодаря своему сходству с голливудской звездой и уже успел поучаствовать в нескольких проектах, в частности, в пародии на «Титаник».
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