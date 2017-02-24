В выходные дни за порядком в Туле проследят дежурные
Кроме того, в случае ЧП можно позвонить по телефонам горячих линий.
В выходные дни в Туле за порядком проследят дежурные:
- 24 февраля (пятница) начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Юрьевич Картышов.
- 25 февраля (суббота) дежурный — начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Викторович Шестаков.
- 26 февраля (воскресенье) за порядком проследит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Александр Вячеславович Корнеичев.
В случае происшествий с 23 по 26 февраля жители могут обратиться по телефонам горячих линий в территориальных округах.
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Центральный территориальный округ
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31−28−47
переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника
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Советский территориальный округ
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8−920−759−19−80
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Привокзальный территориальный округ
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24−71−74
переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника
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Зареченский
территориальный округ
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47−32−94
переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника
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Пролетарский территориальный округ
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- 41−73−40 (с 9.00 до 18.00);
- телефоны дежурных с 18.00 до 9.00:
23 февраля — 8−920−767−2777;
24 февраля — 8−929−070−2223;
25 февраля — 8−930−798−8999;
26 февраля — 8−929−070−2221.