новости
новости
Регистрация
В выходные дни за порядком в Туле проследят дежурные

В выходные дни за порядком в Туле проследят дежурные

Кроме того, в случае ЧП можно позвонить по телефонам горячих линий.

В выходные дни в Туле за порядком проследят дежурные:

  • 24 февраля (пятница) начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Юрьевич Картышов.
  • 25 февраля (суббота) дежурный — начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Викторович Шестаков.
  • 26 февраля (воскресенье) за порядком проследит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Александр Вячеславович Корнеичев.

В случае происшествий с 23 по 26 февраля жители могут обратиться по телефонам горячих линий в территориальных округах.

 

Центральный территориальный округ

 

 

31−28−47

переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника

 

Советский территориальный округ

 

 

8−920−759−19−80

Привокзальный территориальный округ

 

 

24−71−74

переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника

 

Зареченский

территориальный округ

 

 

47−32−94

переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника

 

Пролетарский территориальный округ

 

 

- 41−73−40 (с 9.00 до 18.00);

- телефоны дежурных с 18.00 до 9.00:

23 февраля — 8−920−767−2777;

24 февраля — 8−929−070−2223;

25 февраля — 8−930−798−8999;

26 февраля — 8−929−070−2221.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дежурныевыходныеЧП

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В российские школы предложили вернуть перьевые ручки и советские учебники
В российские школы предложили вернуть перьевые ручки и советские учебники
Тулячка стала чемпионкой ЦФО по грэпплингу
Тулячка стала чемпионкой ЦФО по грэпплингу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика