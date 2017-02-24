В выходные дни за порядком в Туле проследят дежурные

Кроме того, в случае ЧП можно позвонить по телефонам горячих линий.

В выходные дни в Туле за порядком проследят дежурные:

24 февраля (пятница) начальник главного управления по Советскому территориальному округу Александр Юрьевич Картышов.

25 февраля (суббота) дежурный — начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Викторович Шестаков.

26 февраля (воскресенье) за порядком проследит заместитель начальника главного управления по Пролетарскому территориальному округу по социальной политике Александр Вячеславович Корнеичев.

В случае происшествий с 23 по 26 февраля жители могут обратиться по телефонам горячих линий в территориальных округах.