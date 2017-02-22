Широкая Масленица идет! Полная афиша праздника

Мы собрали для вас все самые интересные праздничные события. Гуляем!

В старину люди думали, что смена времен года не произойдёт, если не провести обряд: зиму проводить, а весну встретить. Масленица — это и есть праздник в честь возрождающегося по весне солнца. В Туле Масленицу будут отмечать ярко, широко и разнообразно. Выбирайте!

«Душа моя Масленица»

24-25 февраля, 11.00, 12.30, 14.00. Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», у кучерской избы. 0+

Уличная игровая программа. Вас на­учат праздновать Масленицу в соответствии с народными традициями. Проживая день за днем всю масленичную неделю, вы поучаствуете в старинных играх и конкурсах. Вас ждут кукла Масленицы, ходули, петушиные бои, калечина-малечина, а также вкуснейшие блины в русской избе. По желанию программу можно дополнить катанием в санях и мастер-классами по изготовлению домашней куклы Масленицы. Цена билетов 400 руб. Бронь билетов по тел. 8-48751-76-1-10.





Семейный праздник «Ой, Маслена-красота!»

24 февраля, 16.00. Музей «Тульские древности» (Тула, пр. Ленина, 47, тел. 36-16-63). 0+

Как отмечали Масленицу наши предки, какие названия у дней на масленой неделе, как отмечали каждый из этих дней? Завершится веселье традиционным чаепитием. Гостей ждут блины с ароматным чаем у тульского самовара, сушки, пряники. На память о встрече — старинные рецепты блинов. Цена билетов 100 руб.





«Душа моя, Масленица»

25 февраля, 16.00, 26 февраля, 14.00. Музей «Тульские древности» (Тула, пр. Ленина, 47, тел. 36-16-63). 0+

Организованные группы и семейную аудиторию ждут на игровое занятие, посвященное истории масленичных гуляний на Руси. Группы от 10 человек — школьные, студенческие, семейные — могут забронировать время у администраторов. Цена билетов 100 руб.



«Кремлевская Маслена»

25 февраля, Тульский кремль, тел.: 31-23-33, 31-25-38.

С 12.00 Посетителей старинной крепости ждёт увлекательная концертная программа, которая начнётся интерактивным мероприятием, знакомящим с историей появления, традициями и обычаями Масленицы. Выступления фольклорных ансамблей и сольных исполнителей, тематические театральные зарисовки, мини-цирк, конкурсы и игры, файер-шоу от театра огня «Эра». Будут работать интерактивные площадки: для маленьких гостей крепости детский клуб «ФеНик» проведёт мастер-классы «Масленичные сувениры», взрослых посетителей ждут народные песни и частушки от ансамбля гармонистов «Озорные переборы», мастер-класс по растопке жарового самовара.

Торговые ряды приглашают на мастер-классы, выставки-продажи изделий народных промыслов, тульских пряников, суворовских конфет, белёвской пастилы. Будут работать площадки с чаем и блинами.



Все желающие смогут «примерить» на себя исторические и фольклорные образы в фотозоне с тантамаресками.





На сельскохозяйственной ярмарке у гостей кремля будет возможность продегустировать и приобрести фермерскую продукцию: молочные и мясные продукты, овощи, фрукты. Посетителей ожидает: контактный домашний зоопарк, выставка-конкурс уток-кликуш, петухов, катание на лошадях, в том числе на пони. 0+







Провожаем зиму на Куликовом поле

25 февраля, 12.00, Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, Кимовский р-н. 0+

В программе: уличные забавы на проверку ловкости и силы, катание на лошадях и с монастырщинских горок, горячие блины на пеньках и ароматный чай из трав Куликова поля. Завершает свою работу выставка Государственного музея истории религии «Воинство небесное и земное».



Совершите знакомство с православными реликвиями XVII—XX вв. — чудотворными образами, связанными с историей Куликовской битвы, польско-литовской интервенции, Отечественной войны 1812 года.



Не забудьте зайти в храм Рождества Пресвятой Богородицы. Здесь можно не только познакомиться с убранством храма, узнать об особо чтимых образах и помолиться о своих близких, но и совершить экскурсию на колокольню. На память о посещении Куликова поля сфотографируйтесь в доспехах!







Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

26 февраля. 0+

Эстрада

12.00−14.00 Конкурсно-концертная программа «Эх, Масленица, эх, счастливая!» от детского народного фольклорного ансамбля «Ладушки».

14.00−15.00 Концерт «Масленица-Кривошейка» от Тульского областного колледжа культуры и искусства.

15.00−16.00 Выступление ансамбля песни «Русский стиль» и народного ансамбля «Варенька».

16.00−16.15 LaVerden и студия театральной анимации «Клинок».

16.15−16.45 Выступление певицы Вероники и фолк-группы «Метелица» (Москва).

17.00−17.15 Шоу двойников Александра Матвеева.

17.15−17.30 Эстрадный концерт.

17.30−18.30 Выступление кавер-группы ЛегоБэндSHOW.

18.30−18.40 Огненное шоу от «Пиромании».

18.40 Сжигание чучела Зимы.

18.45−19.45 Концерт.



Фонтанная площадь

12.00−14.00 «Битва блинопеков» от компании «Медиа Траст».

13.00−17.00 «Силушка богатырская» — русские игры и конкурсы.

12.00−18.00 Игровая площадка от парка научных развлечений и настольных игр.

12.00−19.00 Ярмарка мастеров.



Детский городок

12.00−16.00 Интерактивный музей сказки. Посиделки «Ишь ты, Масленица!» Мастер-класс по плетению кос «Косички-хвостики» и мастер-класс по народным промыслам. Кукольный спектакль «Не всё коту масленица» (сцена детского городка). Хоровод, игры, конкурсы. Интерактивная программа «Масленица-певунья, проказница!»

Площадка у администрации

13.00−16.00 ПаркПати «Шумная масленица 2017».



Площадка у здания библиотеки

14.00−16.00 Развлекательный аттракцион «Волк ловит яйца».



Площадка сжигания чучела

18.40 Сжигание чучела Зимы.



Большой круг

12.00−17.00 Открытый турнир по рубке шашкой среди казаков.



Комсомольский парк

26 февраля. 0+

Центральная входная группа

12.00-18.00 «Гуляй, Масленица!». Интер­активная площадка (конкурсы, игры, кольцеброс, масленичная карусель). Монетный аттракцион «Левша».



Территория парка

12.00-12.30 Праздничное театрализованное шествие (народные игры).



Детский городок

12.00 Интерактивная площадка. Кукольный мини-спектакль, интерактивные познавательные игры, масленичная карусель, шуточный бой мешками.

Территория парка возле ёлки 12.00 Площадка кузнечного двора «Гефест» с мастер-классом по ковке железа. Встреча с богатырями.



Родниковая аллея

12.00 Ярмарка тульских мастеров. Катание на пони. «Молодецкие забавы — девичьи потехи» — традиционные русские игры и конкурсы. Состязание «Возьми приз». Поднятие гири 24 кг.



Эстрада

С 12.00. «Масленичный калейдоскоп»:

«Шумная Масленица» — театрализованное представление от праздничного агентства Bubble Gum.

«Блин — вкусное солнышко» — интер­активная программа с О. Атюниной.

«Семейный разгуляй» — студия танца Galaxy, вокал Р. Паламарчук, О. Холодова, К. Яковлева.

Выступление цирковой студии «Мастер Буфф» и мини-цирка Crazy Show.

«Прощеный вечер’ОК» — развлекательная программа от ТОФ.

Огненное шоу, проект «Стихия».

«Прощеный вечер’ОК».



Площадка для сжигания чучела 18.00 Сжигание чучела Зимы.



Пролетарский парк

26 февраля. 0+

Входная группа

12.00-12.30 Игры, конкурсы, перетягивание каната, масленичная карусель.



Центральная аллея парка

12.00-12.30 Праздничное театрализованное шествие (народные игры). Мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы от Снежаны Алексеевой.



Аллеи парка

12.00 Фотозона: тантамарески, матрешки, ростовые фигуры. Ярмарка тульских мастеров.



Эстрада

12.00 «Масленичный калейдоскоп» :

Мини-цирк Crazy Show.

«Блинница» — праздничная лотерея.

«Эх, частушка!» – конкурс, танцевальный коллектив IRON TRIBE, молодецкие забавы.

Выступление детского вокального коллектива «Возрождение».

Широкая Масленица с народным ансамблем русской песни «Тульский хоровод» и народным хореографическим ансамблем «Варенька».

«Прощеный вечер`ОК» – концерт от солистов ансамбля «Откровение».



Площадка для сжигания чучела

16.30 Сожжение чучела Зимы.



Масленица на набережной

26 февраля, 12.00-15.00. 0+

Масленичные гулянья, посвященные проводам русской зимы, чаепитие с блинами, испечёнными на гигантской сковороде. Концертно-развлекательная программа, интерактивное представление театра «Эрмитаж», выступление коллектива средневековой музыки LaVerden, огненное шоу театра огня «Эра», сжигание чучела.



«Широкая Масленица на тульских ремесленных улицах»

26 февраля, 12.00. «Объединение центров развития искусства, культуры и туризма» (Тула, ул. 9 Мая, 1-б, тел.: 70-43-55, 70-43-57, 70-43-58). 0+

На старинной тульской улице раскинутся щедрые ярмарочные ряды, наполненные традиционными изделиями мастеров-ремесленников и рукодельниц. На главной сцене — выступления фольклорных ансамблей области. Став участником интерактивной программы «Солнце в окнах и наличниках», вы узнаете о старинных тульских ремёслах, тульских резных наличниках и солярных знаках — обережных символах на них. Мастер-шоу «Ковка сковороды» в «Тульской кузне». Для взрослых и детей тульские мастера проведут тематические мастер-классы:

выпекание блинов на кованой сковороде на печи из бревна;

изготовление чучела Масленицы;

розжиг и кипячение тульского самовара;

изготовление горшочка на гончарном круге;

лепка филимоновской игрушки;

ткачество на ткацком стане.

Все смогут покататься с горки, полакомиться блинами и травяным чаем из жаровых тульских самоваров, сделать фотографии в фотозоне #ЯВАЖУРЕ! 100 литров чая бесплатно. Этнографическая выставка «Утро перед венцом» о старинном свадебном обряде Тульской губернии конца XIX — начала XX века.