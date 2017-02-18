В Туле проходит Международная выставка кошек

Фото Алексея Пирязева.

18 февраля в Туле — день улыбок и умиления. Больше сотни кошек разных пород участвуют в традиционной Международной выставке «Пряничные кошки». Как уверяют заводчики, нрав у большинства животных спокойный, а уход за ними бесхлопотный.

Марина Вэй и невская маскарадная кошка Аманда

- Порода невская маскарадная пошла из Петербурга — столицы грандиозных празднеств и маскарадов. В них участвовала даже императрица. А маски всегда были причудливым завершением образа. У кошек этой породы на мордочке шерсть растет так, что кажется, будто надета черная маска. Очень красиво и интересно. За невской маскарадной ухаживать не трудно: шерсть легкая, колтунов нет, стричь не надо. Расчесали и шерстка блестит как после тщательного купания. Линька проходит как и у всех пород. Но при регулярном вычесывании ее почти не замечаешь. Характер у невской маскарадной покладистый, дружелюбный. Кошка с понимаем относится к детям: мой 5-летний ребенок сажает ее на плечо и гуляет так по дому. А животное не злится — лапы свесит и терпит, будто бы думая: «Ну ладно, так и быть, неси, давай поиграем». Играть обожает. Поэтому в доме куча всяких развлекушек — мышек, палочек, колокольчиков, разнообразных пушков, веревочек. С помощью этих игрушек легко завоевать внимание Аманды. Это и естественно: ей 6 месяцев, совсем еще котенок. Она еще подрастет, распушистится, голова станет крупнее, а лапы — по-сибирски массивнее.

Оксана Овчинникова и бенгальский кот Тай

- Бенгальская порода — одна из самых дорогих в мире. Впрочем, ее стоимость оправдана: у кошек уникальная генетическая наследственность, мирное поведение и великолепная внешность. Бенгальские коты — прекрасные атлеты. Им нужна постоянная физическая нагрузка, так что они с удовольствием носятся на открытом пространстве. Несмотря на большую активность, бенгальцы нежные — часто подходят к людям, преданно прижимаются, мурлычут. Общение с хозяином — любимое занятие. Кошки дружелюбны и по отношению к другим представителям животного мира. Еще один плюс породы — они считаются гипоаллергенными. Ну и, наконец, бенгалы очень красивы. У шерсти — специфический золотистый блеск. Таю 10 месяцев, с возрастом его шерсть станет еще ярче и насыщеннее. Мы с Таем победили в этой выставке!

Жанна Герасимова и невская маскарадная кошка Тосси

- Говорят, от кошек этой породы много шерсти. Это мнение тех, кто не хочет тратить время на уход за своим питомцем. Шерстяных клоков в доме не будет, если кошку регулярно вычесывать, заботиться о ней. Я делаю эту процедуру два раза в неделю. При этом Тосси не капризничает, терпит: такой уж у кошек этой породы характер. Просто так никогда не набросится, не оцарапает. Это доказывает то, что невские маскарадные не только миролюбивые, но и умные. Они чувствуют, когда хозяин занят, поэтому не будут требовать внимания.

Анна Холодова и шотландская кошка Вилма

- Шотландкая порода (скоттиш-фолд) довольно молодая. Она появилась в 60-х, в Шотландии. У фермера Уильяма Россо кошка родила странных котят - их ушки не стояли как положено, а свисали вперед. Ветеренар сказал, что виной этому генная мутация. Россо решил превратить недостаток в достоинство, и ему это удалось. Теперь шотландцы - одни из самых популярных питомцев.

Признаюсь, их трудно выращивать. Дело в том, что двух вислоухих вязать нельзя: один из родителей обязательно должен быть с прямостоящими ушами. Поэтому тем, кто занимается этой породой, можно при жизни ставить памятник. А вот ухаживать за котятами не сложно. Шерсть беспроблемная: не засоряет ковер и не лезет в нос. И еще: она очень красивая. Градация цвета безупречна, выступающих оттенков не найдешь!

Ольга Коновалова и мейн-кун Фанзой Елизар

- Уход за мейн-куном - это затратно как по времени, так и по деньгам. Если вы не готовы к этим жертвам, лучше не заводите этого питомца. Почти каждый день ему нужно вычесывать шерсть, чтобы она не скатывалась и выглядела добротно и эффектно. Перед каждой выставкой - водные процедуры. Не могу сказать, что Фанзой от них в восторге, но воды он не боится. Поэтому купание проходит безболезненно. Наверное, это благодаря особенностям характера породы.

Мейн-кун - доброе, нежное создание. Проявление агрессии - большая редкость. Именно такой случай мы сейчас наблюдали на выставке. Рыжий мейн-кун набросился на эксперта и поцарапал ему лицо. Не знаю, что стало причиной. Обычно такое поведение несвойственно для этой породы. Фанзой, несмотря на большой наплыв людей, ведет себя спокойно: пригрелся в лукошке и отдыхает, наблюдает за всеми. Дома - то же самое. Этот товарищ участвует во всех делах семьи: мою посуду - он сидит рядом, обедаем - смотрит, что у нас сегодня в меню. На стол не лезет, не наглый. Но интерес проявляет.

К детям мейн-куны относятся по-доброму.

У меня детей нет, но знакомые рассказывали: если малыш разгулялся и не может уснуть, кошка ложится к нему в кроватку и мурлычет. И чудо: ребенок успокаивается!