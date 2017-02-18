В Богородицке отметили столетие со дня рождения художника Петра Кобякова

Автопортрет Петра Кобякова.

В честь этой памятной даты и присвоения художнику звания Почетного гражданина Богородицка сотрудниками музея был создан видеоролик.

11 февраля 2017 года в Овальном зале в городе Богородицке отметили столетие со дня рождения Петра Андреевича Кобякова, самобытного художника и незаурядного человека, которым жители Богородицка заслуженно гордятся.

В этот же день художнику посмертно присвоили звание Почетного гражданина Богородицка.

А 17 февраля был опубликован видео-ролик, созданный специально к столетнему юбилею Петра Кобякова.

Справка

Кобяков Петр Андреевич (12 февраля 1917 - 25 января 1999, Богородицк)— член Союза художников РФ (с 1947 года), представитель старинной богородицкой фамилии.

Его картины до сих пор удивляют и дают повод гордиться историей его родного города. Его живописные и графические работы позволяют увидеть богородчан, городские улочки и пейзажи парка такими, какими их много лет назад увидел любящий глаз художника. В середине 60-х художник отстоял от уничтожения дворец графов Бобринских. На вечере присутствовали его друзья, соратники и поклонники таланта.