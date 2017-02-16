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В Туле сотрудники ГИБДД проверяют маршрутки и автобусы
Фото из архива Myslo.

В Туле сотрудники ГИБДД проверяют маршрутки и автобусы

Рейд пройдет до 22 февраля.

С 15 по 22 февраля в Туле проходит рейд ГИБДД «Маршрутка». Сотрудники ДПС выявляют правонарушения, которые совершают водители маршрутных транспортных средств и автобусов.

Отметим, что в 2016 году по Тульской области было зарегистрировано 64 ДТП с участием автобусов и маршруток, в которых семь человек погибло и 101 пострадал. В этих авариях виновниками оказались сами водители общественного транспорта.

По сравнению с 2015 годом количество подобных аварий возросло почти на 50%.

За январь 2017 года в нашем регионе зафиксировано пять таких аварий. В них девять человек получили травмы, погибших нет. Из этого числа три ДТП произошло в Туле. 

Обратите внимание, что в эту статистику входят только ДТП, зарегистрированные сотрудниками ГИБДД.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:41 +3
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