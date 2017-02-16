В Туле сотрудники ГИБДД проверяют маршрутки и автобусы

Фото из архива Myslo.

С 15 по 22 февраля в Туле проходит рейд ГИБДД «Маршрутка». Сотрудники ДПС выявляют правонарушения, которые совершают водители маршрутных транспортных средств и автобусов.

Отметим, что в 2016 году по Тульской области было зарегистрировано 64 ДТП с участием автобусов и маршруток, в которых семь человек погибло и 101 пострадал. В этих авариях виновниками оказались сами водители общественного транспорта.

По сравнению с 2015 годом количество подобных аварий возросло почти на 50%.

За январь 2017 года в нашем регионе зафиксировано пять таких аварий. В них девять человек получили травмы, погибших нет. Из этого числа три ДТП произошло в Туле.

Обратите внимание, что в эту статистику входят только ДТП, зарегистрированные сотрудниками ГИБДД.