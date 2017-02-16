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Тульские маршрутки грубо нарушают расписание движения
Фото из архива Myslo.

Тульские маршрутки грубо нарушают расписание движения

Контролеры проверили автолайны №30 и №37.

В Туле специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания продолжают проверять, как маршрутки и автобусы соблюдают расписание. За несколько недель рейда контролеры выявили ряд нарушений.

Например, автобус №22, следовавший по маршруту «Детская областная больница — Городской переулок», не выезжал почти два часа!

15 февраля специалисты наблюдали за маршрутками №30 («пос. Скуратово — Московский вокзал») и №37 («Московский вокзал — Кладбище №3»).

Выяснилось, что с 21.00 до 23.10 по указанным маршрутам не проехало ни одно транспортное средство, что привело к грубому нарушению утвержденного расписания движения.

По вопросам соблюдения установленного расписания движения туляки могут звонить на горячую линию 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков:

телефон

Наименование организации

Обслуживаемые маршруты

35-50-13

ООО «Авто-Гарант»

22

65-60-43

ООО «ТП «Транссервис»

17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61

23-36-66

ООО «ТПП»

62

23-36-66

ООО «ТК ТПП»

4, 18К, 42, 63

23-36-66

ООО «АП ТПП»

50, 52, 65

711-747

ООО «ТК ПАП»

15, 32, 35

70-03-96

ООО АТП «Гриф»

12/15, 29, 64, 66

47-70-05

ООО «ТАКТ»

9, 55, 58, 60
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:24 +1
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