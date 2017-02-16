Тульские маршрутки грубо нарушают расписание движения

Фото из архива Myslo.

В Туле специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания продолжают проверять, как маршрутки и автобусы соблюдают расписание. За несколько недель рейда контролеры выявили ряд нарушений.

Например, автобус №22, следовавший по маршруту «Детская областная больница — Городской переулок», не выезжал почти два часа!

15 февраля специалисты наблюдали за маршрутками №30 («пос. Скуратово — Московский вокзал») и №37 («Московский вокзал — Кладбище №3»).

Выяснилось, что с 21.00 до 23.10 по указанным маршрутам не проехало ни одно транспортное средство, что привело к грубому нарушению утвержденного расписания движения.

По вопросам соблюдения установленного расписания движения туляки могут звонить на горячую линию 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков: