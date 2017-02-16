Тульские маршрутки грубо нарушают расписание движения
Контролеры проверили автолайны №30 и №37.
В Туле специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания продолжают проверять, как маршрутки и автобусы соблюдают расписание. За несколько недель рейда контролеры выявили ряд нарушений.
Например, автобус №22, следовавший по маршруту «Детская областная больница — Городской переулок», не выезжал почти два часа!
15 февраля специалисты наблюдали за маршрутками №30 («пос. Скуратово — Московский вокзал») и №37 («Московский вокзал — Кладбище №3»).
Выяснилось, что с 21.00 до 23.10 по указанным маршрутам не проехало ни одно транспортное средство, что привело к грубому нарушению утвержденного расписания движения.
По вопросам соблюдения установленного расписания движения туляки могут звонить на горячую линию 55-64-73, а также по телефонам предприятий-перевозчиков:
|
телефон
|
Наименование организации
|
Обслуживаемые маршруты
|
35-50-13
|
ООО «Авто-Гарант»
|
22
|
65-60-43
|
ООО «ТП «Транссервис»
|
17, 30, 33, 34, 53,54,57, 59, 61
|
23-36-66
|
ООО «ТПП»
|
62
|
23-36-66
|
ООО «ТК ТПП»
|
4, 18К, 42, 63
|
23-36-66
|
ООО «АП ТПП»
|
50, 52, 65
|
711-747
|
ООО «ТК ПАП»
|
15, 32, 35
|
70-03-96
|
ООО АТП «Гриф»
|
12/15, 29, 64, 66
|
47-70-05
|
ООО «ТАКТ»
|
9, 55, 58, 60