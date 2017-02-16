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Купи билет на Ивана Дорна и выиграй футболку с его портретом!

Купи билет на Ивана Дорна и выиграй футболку с его портретом!

Газета «Слобода» и Myslo-касса дарят тебе шанс получить в подарок эксклюзивную футболку.

Иван Дорн — человек-взрыв, человек-харизма, человек, чье творчество взбудоражило все ближнее зарубежье. Каждый его концерт — это полный эксклюзив и импровизация. Только качественная музыка, неподдельные эмоции и живой звук.


Иван Дорн впервые в нашем городе. Его концерт состоится 7 марта в 20.30 в клубе «Пряник».

Из интервью Ивана Дорна:

– Я дико стеснялся русского языка всегда. Ты же воспитывался Западом, совершенно другими течениями, более мелодичным английским языком. А тут начинаешь пытаться делать то же самое и понимаешь, что язык не слушается и никто это не воспринимает так, как ты хочешь, — и начинаешь винить в этом себя и русский язык — единственный, которым ты в совершенстве владеешь. Тогда мне пришло в голову, ну, грубо говоря, манерничать и произносить всё немного ватно, невнятно. Приходилось спиливать все эти угловатости за счет своего произношения.

В Туле певец выступит 7 марта в клубе «Пряник». Купить билет можно прямо сейчас! А теперь сюрприз — среди всех поклонников, кто приобретет билет на Myslo-кассе, мы разыграем эксклюзивную майку
с портретом Ивана Дорна!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:28 +1
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Иван Дорн
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клуб ПряникТула

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