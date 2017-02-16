Купи билет на Ивана Дорна и выиграй футболку с его портретом!

Иван Дорн — человек-взрыв, человек-харизма, человек, чье творчество взбудоражило все ближнее зарубежье. Каждый его концерт — это полный эксклюзив и импровизация. Только качественная музыка, неподдельные эмоции и живой звук.



Иван Дорн впервые в нашем городе. Его концерт состоится 7 марта в 20.30 в клубе «Пряник».

Из интервью Ивана Дорна:

– Я дико стеснялся русского языка всегда. Ты же воспитывался Западом, совершенно другими течениями, более мелодичным английским языком. А тут начинаешь пытаться делать то же самое и понимаешь, что язык не слушается и никто это не воспринимает так, как ты хочешь, — и начинаешь винить в этом себя и русский язык — единственный, которым ты в совершенстве владеешь. Тогда мне пришло в голову, ну, грубо говоря, манерничать и произносить всё немного ватно, невнятно. Приходилось спиливать все эти угловатости за счет своего произношения.