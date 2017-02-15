Туляки ожидали автобус №22 почти два часа

14 февраля специалисты отдела организации дорожного движения и транспортного обслуживания в Туле проверили, как автобусы № 22, следовавшие по маршруту «Детская областная больница — Городской переулок», соблюдают расписание движения.

Выяснилось, что с 14.20 до 16.00 по вышеуказанному маршруту не поехал ни один автобус.

Это привело к грубому нарушению утвержденного расписания движения. Пресс-служба администрации Тулы сообщает, что данный маршрут обслуживает транспортное предприятие ООО «Авто-Гарант».