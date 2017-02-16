новости
новости
Регистрация
Начальник МЧС Тульской области дал школьникам «Урок Успеха»
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Начальник МЧС Тульской области дал школьникам «Урок Успеха»

Встреча со школьниками прошла в рамках единого дня «Уроков успеха», направленного на профессиональную ориентацию обучающихся.

Вчера, 15 февраля в Тульской области по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина прошел единый день «Уроков успеха», направленный на профессиональную ориентацию обучающихся. В школы региона поделиться опытом приехали и сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области.

На базе учебного корпуса №3 в Туле состоялся «Урок Успеха» для учащихся центров образования № 4, 8, 9 и 32. Его провел начальник Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Тульской области полковник Борис Шовкун.

Борис Вячеславович поговорил с ребятами о том, что значит стать успешным человеком, каков был его путь к своему успеху.

Рассказал ребятам о своей профессии, о том какой путь необходимо будет пройти, чтобы стать профессиональным спасателем. Также он рассказал обучающимся о своем жизненном и профессиональном пути, поделился своими секретами в достижении успеха на профессиональном поприще. 

Затем он ответил на вопросы, которые задавали школьники. Их интересовало, как попасть на работу в МЧС, какие плюсы службы в МЧС, тяжело ли психологически работать при ликвидации чрезвычайных ситуаций и многое другое. 

Борис Вячеславович ответил на все интересующие вопросы и отметил, что успех будет зависеть только от их желания учиться и умения достигать цели.

сегодня, в 23:00 0
Другие статьи по темам
Люди
Борис Шовкун
Место
Тула
Прочее
Урок успехаМЧСвстреча со школьниками

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

78% россиян поддержали возврат визового режима с Белоруссией
78% россиян поддержали возврат визового режима с Белоруссией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика