Начальник МЧС Тульской области дал школьникам «Урок Успеха»

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Встреча со школьниками прошла в рамках единого дня «Уроков успеха», направленного на профессиональную ориентацию обучающихся.

Вчера, 15 февраля в Тульской области по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина прошел единый день «Уроков успеха», направленный на профессиональную ориентацию обучающихся. В школы региона поделиться опытом приехали и сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области.

На базе учебного корпуса №3 в Туле состоялся «Урок Успеха» для учащихся центров образования № 4, 8, 9 и 32. Его провел начальник Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Тульской области полковник Борис Шовкун.

Борис Вячеславович поговорил с ребятами о том, что значит стать успешным человеком, каков был его путь к своему успеху.

Рассказал ребятам о своей профессии, о том какой путь необходимо будет пройти, чтобы стать профессиональным спасателем. Также он рассказал обучающимся о своем жизненном и профессиональном пути, поделился своими секретами в достижении успеха на профессиональном поприще.

Затем он ответил на вопросы, которые задавали школьники. Их интересовало, как попасть на работу в МЧС, какие плюсы службы в МЧС, тяжело ли психологически работать при ликвидации чрезвычайных ситуаций и многое другое.

Борис Вячеславович ответил на все интересующие вопросы и отметил, что успех будет зависеть только от их желания учиться и умения достигать цели.