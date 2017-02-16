Инфляция в феврале может уйти в минус

По итогам прошедшей недели рост цен замедлился до ноля, сообщил Росстат. Эксперты считают это явление аномальным, но не исключают, что по итогам месяца инфляция вообще может выйти в минус. Об этом пишет «Российская газета».

Аномальность явления в том, что нулевой показатель по инфляции традиционно отмечается в период сезонного снижения цен на овощи и фрукты, который происходит в августе-сентябре, но никак не зимой.

В последний раз Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в сентябре прошлого года, что как раз было легко объяснить.

Если же взять данные по второй неделе февраля за последние два года, то выяснится, что цены в стране в этот период, хоть незначительно, но все же росли. В прошлом году - на 0,2 процента, а в 2015 году этот показатель был еще выше - 0,6 процента.

«Анализировать ситуацию по итогам недельной инфляции было бы не совсем объективно. Делать выводы по динамике цен лучше всего как минимум по итогам целого месяца», - полагает заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов.

Можно предположить, считает управляющий партнер компании «2К» Тамара Касьянова, что главными причинами остановки цен стало продолжающееся укрепление рубля, низкий потребительский спрос и сдерживание цен производителями. Кроме того, есть хорошие показатели по производству сельхозпродукции, а это тоже важный фактор.

Между тем серьезное укрепление рубля, которое наблюдается в прошедшие несколько недель и следующее за ним удешевление импорта, могут преподнести еще немало сюрпризов, полагают эксперты. Впрочем, есть и определенные риски.

По мнению Тамары Касьяновой, в ближайшие месяцы может серьезно подорожать алкоголь, а также бензин, табак и подняться некоторые виды тарифов.

Так что далеко идущие прогнозы делать пока рано. Но нулевой инфляции в феврале у нас еще не было.