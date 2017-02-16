Инфляция в феврале может уйти в минус
Рост цен по итогам прошедшей недели замедлился до ноля, сообщил Росстат.
По итогам прошедшей недели рост цен замедлился до ноля, сообщил Росстат. Эксперты считают это явление аномальным, но не исключают, что по итогам месяца инфляция вообще может выйти в минус. Об этом пишет «Российская газета».
Аномальность явления в том, что нулевой показатель по инфляции традиционно отмечается в период сезонного снижения цен на овощи и фрукты, который происходит в августе-сентябре, но никак не зимой.
В последний раз Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в сентябре прошлого года, что как раз было легко объяснить.
Если же взять данные по второй неделе февраля за последние два года, то выяснится, что цены в стране в этот период, хоть незначительно, но все же росли. В прошлом году - на 0,2 процента, а в 2015 году этот показатель был еще выше - 0,6 процента.
«Анализировать ситуацию по итогам недельной инфляции было бы не совсем объективно. Делать выводы по динамике цен лучше всего как минимум по итогам целого месяца», - полагает заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов.
Можно предположить, считает управляющий партнер компании «2К» Тамара Касьянова, что главными причинами остановки цен стало продолжающееся укрепление рубля, низкий потребительский спрос и сдерживание цен производителями. Кроме того, есть хорошие показатели по производству сельхозпродукции, а это тоже важный фактор.
Между тем серьезное укрепление рубля, которое наблюдается в прошедшие несколько недель и следующее за ним удешевление импорта, могут преподнести еще немало сюрпризов, полагают эксперты. Впрочем, есть и определенные риски.
По мнению Тамары Касьяновой, в ближайшие месяцы может серьезно подорожать алкоголь, а также бензин, табак и подняться некоторые виды тарифов.
Так что далеко идущие прогнозы делать пока рано. Но нулевой инфляции в феврале у нас еще не было.