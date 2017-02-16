новости
новости
Регистрация
Инфляция в феврале может уйти в минус

Инфляция в феврале может уйти в минус

Рост цен по итогам прошедшей недели замедлился до ноля, сообщил Росстат.

По итогам прошедшей недели рост цен замедлился до ноля, сообщил Росстат. Эксперты считают это явление аномальным, но не исключают, что по итогам месяца инфляция вообще может выйти в минус. Об этом пишет «Российская газета».

Аномальность явления в том, что нулевой показатель по инфляции традиционно отмечается в период сезонного снижения цен на овощи и фрукты, который происходит в августе-сентябре, но никак не зимой.

В последний раз Росстат зафиксировал нулевую инфляцию в сентябре прошлого года, что как раз было легко объяснить.

Если же взять данные по второй неделе февраля за последние два года, то выяснится, что цены в стране в этот период, хоть незначительно, но все же росли. В прошлом году - на 0,2 процента, а в 2015 году этот показатель был еще выше - 0,6 процента.

«Анализировать ситуацию по итогам недельной инфляции было бы не совсем объективно. Делать выводы по динамике цен лучше всего как минимум по итогам целого месяца», - полагает заведующий Центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов.

Можно предположить, считает управляющий партнер компании «2К» Тамара Касьянова, что главными причинами остановки цен стало продолжающееся укрепление рубля, низкий потребительский спрос и сдерживание цен производителями. Кроме того, есть хорошие показатели по производству сельхозпродукции, а это тоже важный фактор.

Между тем серьезное укрепление рубля, которое наблюдается в прошедшие несколько недель и следующее за ним удешевление импорта, могут преподнести еще немало сюрпризов, полагают эксперты. Впрочем, есть и определенные риски.

По мнению Тамары Касьяновой, в ближайшие месяцы может серьезно подорожать алкоголь, а также бензин, табак и подняться некоторые виды тарифов.

Так что далеко идущие прогнозы делать пока рано. Но нулевой инфляции в феврале у нас еще не было.

вчера, в 23:59 0
Другие статьи по темам
Люди
Тамара КасьяноваСергей Смирнов
Место
Россия
Прочее
инфляция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Начальник МЧС Тульской области дал школьникам «Урок Успеха»
Начальник МЧС Тульской области дал школьникам «Урок Успеха»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика