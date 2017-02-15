новости
новости
Регистрация
В Тульской области пары поздравили с серебряной и коралловой свадьбой
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В Тульской области пары поздравили с серебряной и коралловой свадьбой

В Богородицке в рамках юбилейный марафона в честь 100-летия органов ЗАГС России поздравили супружеские пары, отметившие 25 и 35 лет семейной жизни.

14 февраля в рамках юбилейного марафона в Богородицком дворце-музее состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летия образования органов ЗАГС России.

Участники мероприятия чествовали супружеские пары, отметившие 25-летие и 35-летие семейной жизни.

Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова вручила юбилярам семейной жизни Благодарственные письма Губернатора Тульской области и памятный подарок - альбом «Летопись семьи».

Этой же дате - 100-летие образования органов ЗАГС России - посвящен юбилейный марафон, который продолжается в Тульской области.

Переходящий символ марафона, выполненный в форме сердца, был торжественно передан заместителю главы администрации Киреевского района Инне Величко.

Напомним, старт марафону был дан 22 декабря 2016 года во Дворце бракосочетаний Тулы. В марафоне уже приняли участие Веневский и Богородицкий районы.

«Эстафета пройдет по всей территории Тульской области. В рамках марафона запланирован ряд массовых мероприятий, посвященных возрождению в семьях духовно-нравственных традиций и в целом улучшению демографической ситуации в Тульской области», - подчеркнула Татьяна Абросимова.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 10:59 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
100-летие органов ЗАГСюбилейный марафончествование супружеских пар

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки ожидали автобус №22 почти два часа
Туляки ожидали автобус №22 почти два часа
В тройном ДТП в Туле на улице Гоголевской пострадал молодой человек
В тройном ДТП в Туле на улице Гоголевской пострадал молодой человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика