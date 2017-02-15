В Тульской области пары поздравили с серебряной и коралловой свадьбой

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В Богородицке в рамках юбилейный марафона в честь 100-летия органов ЗАГС России поздравили супружеские пары, отметившие 25 и 35 лет семейной жизни.

14 февраля в рамках юбилейного марафона в Богородицком дворце-музее состоялось торжественное мероприятие в честь 100-летия образования органов ЗАГС России.

Участники мероприятия чествовали супружеские пары, отметившие 25-летие и 35-летие семейной жизни.

Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС Татьяна Абросимова вручила юбилярам семейной жизни Благодарственные письма Губернатора Тульской области и памятный подарок - альбом «Летопись семьи».

Этой же дате - 100-летие образования органов ЗАГС России - посвящен юбилейный марафон, который продолжается в Тульской области.

Переходящий символ марафона, выполненный в форме сердца, был торжественно передан заместителю главы администрации Киреевского района Инне Величко.

Напомним, старт марафону был дан 22 декабря 2016 года во Дворце бракосочетаний Тулы. В марафоне уже приняли участие Веневский и Богородицкий районы.

«Эстафета пройдет по всей территории Тульской области. В рамках марафона запланирован ряд массовых мероприятий, посвященных возрождению в семьях духовно-нравственных традиций и в целом улучшению демографической ситуации в Тульской области», - подчеркнула Татьяна Абросимова.