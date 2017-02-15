В Тульской области создадут «Карту убитых дорог»

Представители ОНФ до конца осени проверят качество дорог во всех регионах России, а неравнодушные жители могут поучаствовать в создании карты.

Активисты Общероссийского народного фронта запускают новые интерактивные инструменты по борьбе с «убитыми» дорогами, с помощью которых каждый неравнодушный житель сможет принять участие в решении проблем с дорогами в своем городе.

На этой неделе представители ОНФ провели пресс-конференцию, посвященную презентации проекта движения «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог».

Был презентован сайт, который представляет собой интерактивную карту «убитых» дорог.

Также активисты Общероссийского народного фронта до конца осени посетят с проверкой дорог все регионы России.

«В этом году мы посетим больше городов, чем посетили в прошлом году. По результатам 2015 года мы отправляли органам власти запросы по поводу того, что они будут делать с проблемными дорогами. Нам приходили разные ответы. В этом году мы посмотрим, есть ли изменения», – сказал координатор проекта, член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

Также он добавил, что от местных активистов Народного фронта поступает информация, что ситуация с дорогами в их регионах не улучшилась.

Особенно важно, что с помощью карты дорог граждане смогут самостоятельно отмечать участки ненадлежащего качества.

Одна из дорог Тульской области уже попала на карту: активист пожаловался на состояние автотрассы Одоев-Плавск.

Как говорится в комментарии, на протяжении почти 27 километров от города Одоев до деревни Ботвиньево разрушено асфальтовое покрытие, отсутствуют дорожные знаки, указатели и разметка.

«За последние 30 лет эту автодорогу ремонтировали один раз - в 2008 году, и очень некачественно. Ежегодные работы в рамках содержания дороги практически не выполняются. А ведь здесь есть автобусное сообщение, возят пассажиров», - отмечает пользователь.

По данным, опубликованным на сайте, будут составлены рейтинги дорог, которые направят в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту в 2017 и 2018 годах. На портале также будет доступна информация о планах по ремонтным работам, полученная в ответ на ранее отправленные запросы.