В Новомосковске прорвало теплотрассу

Вчера, 13 февраля, в 20.50 на магистральном трубопроводе первичного контура от Новомосковской ГРЭС произошел порыв на трубе диаметром 420 миллиметров.

Администрация муниципального образования город Новомосковск организовала штаб по ликвидации аварии, в который вошли представители ГРЭС (ПАО «Квадра»), а также была задействована дополнительная техника Новомосковского водоканала и Новомосковской тепловой компании.

Трубу оперативно перекрыли и переключили существующую схему теплоснабжения по резервному варианту через обратный трубопровод.

Это позволило не останавливать циркуляцию в объектах социального значения и жилых домах, которые запитываются через этот участок.

По состоянию на 11 часов основные работы по восстановлению трубопровода завершены. Новомосковская ГРЭС приступает к пуску тепла по проектному варианту. Во избежание гидравлических ударов при пуске тепла восстановление требуемых температурных параметров будет проходить в течение 6–8 часов.

Местные СМИ отмечают, что порывы на первичном контуре Новомосковской ГРЭС на подземных участках трубопровода происходят не в первый раз. Это говорит о том, что состояние труб, срок эксплуатации которых около 10 лет, неудовлетворительное, хотя они должны служить не менее 30 лет.

На протяжении осени и зимы 2016 года администрация города настоятельно требовала от Новомосковской ГРЭС предпринять меры по перекладке подземного участка вдоль деревни Урванка.

На сегодняшний день компанией «Квадра» разыгран контракт по перекладке трубопровода на участке вдоль плотины на Урванском микрорайоне. Эти работы ПАО «Квадра» были запланированы на апрель 2017 года, чтобы в мае сделать переключение после окончания отопительного сезона. Но на сегодняшний день необходимо ускоренно начать работы, не дожидаясь запланированных сроков и окончания отопительного сезона.