новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают посоревноваться в бизнес-навыках

Туляков приглашают посоревноваться в бизнес-навыках

В Туле пройдёт региональный этап международного Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом.

6–7 марта 2017 года в Туле при поддержке правительства Тульской области пройдет Кубок Тульской области - региональный этап международного Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Участники Чемпионата совершенствуют управленческие навыки в рамках командных соревнований на базе комплексного бизнес-симулятора, который моделирует деятельность предприятия в условиях конкурентной среды.

В Кубке Тульской области смогут принять участие до 32 управленческих команд, в которых могут быть:

  • руководители и сотрудники организаций и компаний области;
  • студенты и аспиранты;
  • бизнесмены и предприниматели;
  • государственные и муниципальные служащие;
  • преподаватели и тренеры.

Регистрация на Кубок Тульской области открыта до 10.00 2 марта 2017. Участие бесплатное.

А в марте 2017 года сильнейшие команды страны встретятся на очном национальном финале в Москве. Команда-чемпион России 10-12 апреля отправится на мировой финал Global Management Challenge в Доху (Катар), где сразится с менеджерами из 30 стран мира за право носить звание лучшей управленческой команды планеты.

В России Global Management Challenge реализует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2006 года в чемпионате приняло участие более 60 000 сотрудников крупных российских компаний, представителей малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных служащих и студентов ведущих российских вузов. В рамках сезона 2016/2017 планируется привлечь более 6 000 участников из более чем 60 регионов страны.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отмечал значимость результатов чемпионата для развития кадрового потенциала российской экономики и международного имиджа России.

Результаты реализации чемпионата были одобрены Наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина. Совет поддержал тиражирование чемпионата как лучшей практики в субъектах РФ.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:25 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
бизнес-чемпионатGlobal Management Challenge

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске прорвало теплотрассу
В Новомосковске прорвало теплотрассу
В Туле пройдет турнир по смешанным единоборствам
В Туле пройдет турнир по смешанным единоборствам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика