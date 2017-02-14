Туляков приглашают посоревноваться в бизнес-навыках

В Туле пройдёт региональный этап международного Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом.

6–7 марта 2017 года в Туле при поддержке правительства Тульской области пройдет Кубок Тульской области - региональный этап международного Чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.

Участники Чемпионата совершенствуют управленческие навыки в рамках командных соревнований на базе комплексного бизнес-симулятора, который моделирует деятельность предприятия в условиях конкурентной среды.

В Кубке Тульской области смогут принять участие до 32 управленческих команд, в которых могут быть:

руководители и сотрудники организаций и компаний области;

студенты и аспиранты;

бизнесмены и предприниматели;

государственные и муниципальные служащие;

преподаватели и тренеры.

Регистрация на Кубок Тульской области открыта до 10.00 2 марта 2017. Участие бесплатное.

А в марте 2017 года сильнейшие команды страны встретятся на очном национальном финале в Москве. Команда-чемпион России 10-12 апреля отправится на мировой финал Global Management Challenge в Доху (Катар), где сразится с менеджерами из 30 стран мира за право носить звание лучшей управленческой команды планеты.

В России Global Management Challenge реализует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2006 года в чемпионате приняло участие более 60 000 сотрудников крупных российских компаний, представителей малого и среднего бизнеса, государственных и муниципальных служащих и студентов ведущих российских вузов. В рамках сезона 2016/2017 планируется привлечь более 6 000 участников из более чем 60 регионов страны.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отмечал значимость результатов чемпионата для развития кадрового потенциала российской экономики и международного имиджа России.

Результаты реализации чемпионата были одобрены Наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина. Совет поддержал тиражирование чемпионата как лучшей практики в субъектах РФ.