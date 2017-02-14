Тульских выпускников-2017 приглашают на обучение в Следственный комитет

После обучения выпускника могут направить для прохождения службы в любой следственный орган.

Следственный комитет Российской Федерации отбирает желающих из числа граждан России на обучение в ведущие вузы Российской Федерации на условиях целевого приема в 2017 году для подготовки кадров на должности федеральной государственной службы.

После обучения выпускника могут направить для прохождения службы в любой следственный орган, в том числе расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в отборе, необходимо не позднее 1 марта 2017 года обратиться в отдел кадров следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

Адрес: Тула, улица Свободы, 32

Телефон: 8(4872)555-160.