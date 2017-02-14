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В Туле пройдет турнир по смешанным единоборствам

В Туле пройдет турнир по смешанным единоборствам

В соревнованиях примут участие представители спортивных клубов и федераций Центрального федерального округа.

18 февраля в Туле в ДЮСШ «Восток» (улица Серебровская, 30) состоится традиционный турнир по смешанным единоборствам «Русский Щит-14» среди любителей и начинающих спортсменов. В турнире примут участие представители спортивных клубов и федераций Центрального федерального округа.

Команды не допускаются без предварительно одобренной заявки, которые нужно отправлять до 16 февраля на электронную почту magura-1@mail.ru.

Жеребьевка начнется в 13.00, начало соревнований — в 14.15.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:02 +3
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