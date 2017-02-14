В Туле аферист пытался присвоить чужую квартиру

Тульская прокуратура провела проверку по материалам, поступившим из Управления Росреестра.

Установлено, что со 2 мая по 13 сентября 2016 года неустановленное лицо, действуя от имени умершего 2 мая 2016 собственника квартиры, на основании поддельных документов от него, пыталось приобрести право собственности на данную квартиру стоимостью не менее 1 600 000 рублей.

Но аферисту не удалось провернуть дело — в Управлении Росреестра выявили, что документы на однокомнатную квартиру, расположенную в Туле на улице Мира, оказались фальшивкой.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Алексине. Об этой истории Myslo писал в ноябре 2016 года. Чтобы получить в свое распоряжение трешку, риэлтор «вышла замуж» за покойника. Женщина предоставила в суд поддельные фотографий, по которым ее официально признали гражданской супругой давно умершего человека.

Когда об этой истории узнала настоящая жена покойного, она попыталась вернуть себе квартиру. Но всё оказалось не так просто. Решение суда отменили, а супруге жилище не отдали. До сих пор это дело рассматривают правоохранители.