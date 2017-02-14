новости
новости
Регистрация
В Туле аферист пытался присвоить чужую квартиру

В Туле аферист пытался присвоить чужую квартиру

Для этого неизвестный мошенник подделал документы.

Тульская прокуратура провела проверку по материалам, поступившим из Управления Росреестра.

Установлено, что со 2 мая по 13 сентября 2016 года неустановленное лицо, действуя от имени умершего 2 мая 2016 собственника квартиры, на основании поддельных документов от него, пыталось приобрести право собственности на данную квартиру стоимостью не менее 1 600 000 рублей.

Но аферисту не удалось провернуть дело — в Управлении Росреестра выявили, что документы на однокомнатную квартиру, расположенную в Туле на улице Мира, оказались фальшивкой.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Напомним, что похожая ситуация произошла в Алексине. Об этой истории Myslo писал в ноябре 2016 года. Чтобы получить в свое распоряжение трешку, риэлтор «вышла замуж» за покойника. Женщина предоставила в суд поддельные фотографий, по которым ее официально признали гражданской супругой давно умершего человека.

Когда об этой истории узнала настоящая жена покойного, она попыталась вернуть себе квартиру. Но всё оказалось не так просто. Решение суда отменили, а супруге жилище не отдали. До сих пор это дело рассматривают правоохранители.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:33 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
полицияквартираподдельные документыаферистпрокуратура

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

МЧС: в Тульской области в ближайшие сутки ожидается сильный ветер
МЧС: в Тульской области в ближайшие сутки ожидается сильный ветер
Тульских выпускников-2017 приглашают на обучение в Следственный комитет
Тульских выпускников-2017 приглашают на обучение в Следственный комитет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика