Замужних тулячек приглашают на финальный кастинг «Миссис Тула — 2017»

«Миссис Тула – 2016» Елена Кучерявая.

17 февраля с 10.00 до 20.00 модельное агентство Linda объявляет отборочный тур на конкурс элегантности и талантов среди замужних женщин, имеющих детей.

Областной конкурс пройдет в начале весны. И у победительницы появится возможность представлять наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International».

К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:

* возраст от 18 лет,

* наличие детей,

* имеющие прописку в Тульской области.



Конкурсантки будут оцениваться в трёх выходах: представление, творческий выход (танец, вокал, драматургия, оригинальный жанр), дефиле в вечерних платьях.

Отбор участниц состоится по адресу Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»). Запись по телефону 704-734.