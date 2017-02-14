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Замужних тулячек приглашают на финальный кастинг «Миссис Тула — 2017»
«Миссис Тула – 2016» Елена Кучерявая.

Замужних тулячек приглашают на финальный кастинг «Миссис Тула — 2017»

17 февраля с 10.00 до 20.00 модельное агентство Linda объявляет отборочный тур на конкурс элегантности и талантов среди замужних женщин, имеющих детей.

Областной конкурс пройдет в начале весны. И у победительницы появится возможность представлять наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International».
К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:
* возраст от 18 лет,
* наличие детей,
* имеющие прописку в Тульской области.

Конкурсантки будут оцениваться в трёх выходах: представление, творческий выход (танец, вокал, драматургия, оригинальный жанр), дефиле в вечерних платьях.

Отбор участниц состоится по адресу Тула, ул. К. Цеткин, 4, офис 304 (БЦ «Альянс»). Запись по телефону 704-734.

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:25 0
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Елена Кучерявая
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