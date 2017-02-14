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МЧС: в Тульской области в ближайшие сутки ожидается сильный ветер

МЧС: в Тульской области в ближайшие сутки ожидается сильный ветер

Ночью порывы будут достигать до 18 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14 февраля с 21.00 до 15 февраля 21.00 в нашем регионе ожидается ночью небольшой снег, местами метель, днем небольшой снег, гололедица.

Температура воздуха ночью и днем −6…−1°С. Ветер северный, северо-западный 8−13 м/с, ночью порывы — 13−18 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте по телефонам «01» или с мобильного — «112».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:45 +1
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