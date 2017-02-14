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В Туле замдиректора детского Центра «Преображение» украл 900 тысяч рублей

В Туле замдиректора детского Центра «Преображение» украл 900 тысяч рублей

Мужчина "трудоустраивал" своих знакомых и получал за них зарплату.

Советский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор бывшему заместителю директора муниципального бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи-Центра психолого-медико-социального сопровождения «Преображение» 40-летнему Максиму Савенко.

Савенко признан виновным в 2 эпизодах мошенничества.

Судом установлено, что будучи замдиректора Центра, он подготовил ряд приказов о приеме на работу своего знакомого К., который даже не подозревал о своем трудоустройстве. Мужчина якобы работал в должности сторожа и гардеробщика с 2 июня 2014 года по 9 февраля 2016 года. Заработная плата К. перечислялась на его банковскую карту, находящуюся в пользовании Савенко. 

Таким образом Савенко незаконно получил 176 098 рублей 21 копейку.

Аналогичным образом Савенко "трудоустроил" в качестве сторожа П., за которого до апреля 2011 года работали иные лица. С 6 апреля 2011 года по 29 февраля 2016 года он получил на банковскую карту П., находящуюся в его пользовании, заработную плату в сумме 701 781 рубль 45 копеек.

По совокупности преступлений суд назначил Савенко наказание в виде 2 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Савенко взят под стражу в зале суда.

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела ущерб в размере около 90 тыс. рублей Савенко возместил. В остальной части ущерба по иску прокурора г. Тулы с М. Савенко в пользу администрации муниципального образования г. Тулы взыскано в 789 379 рублей 66 копеек.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 23:11 0
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