За выходные в Тульской области задержаны 42 нетрезвых водителя

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД выявлено 42 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. По всем указанным фактам составлены административные материалы, после рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и просит не подвергать здоровье и жизнь окружающих опасности.

Кстати, одного из пойманных пьяных за рулем мы теперь с вами все знаем. Вот эта эпичная история с видео.