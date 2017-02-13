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За выходные в Тульской области задержаны 42 нетрезвых водителя

За выходные в Тульской области задержаны 42 нетрезвых водителя

По всем фактам составлены административные материалы.

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД выявлено 42 водителя, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. По всем указанным фактам составлены административные материалы, после рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения и просит не подвергать здоровье и жизнь окружающих опасности.

Кстати, одного из пойманных пьяных за рулем мы теперь с вами все знаем. Вот эта эпичная история с видео.

 

сегодня, в 13:53 +1
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