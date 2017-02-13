Куда тулякам жаловаться на бродячих собак?

За 2016 год в Туле было отловлено 2179 собак, в этом году за январь – 115.

Вопрос отлова бездомных собак сегодня был поднят на городском оперативном совещании администрации Тулы.

Директор городской службы единого заказчика Максим Кольцов рассказал, что за 2016 год в Туле отловили 2179 собак, в этом году за январь – 115. По его словам, большую часть собак после медосмотра, стерилизации и передержки (10 дней) возвращают на ту же территорию, где они обитали и раньше. Эвтаназии подвергаются только больные и агрессивные животные, в среднем это около 10%.

– Самая большая проблема в том, что жители, оставляя заявку на отлов собак, ожидают, что животное не будет больше жить, например, рядом с его домом.

Но мы не можем иначе – это требование федерального законодательства. Если собака здорова и не агрессивна, то мы возвращаем ее обратно после передержки, – пояснил Максим Кольцов.

В 2017 году на контроль за бездомными животными в Туле в бюджете предусмотрено 10,9 млн рублей.

Оставить заявку на отлов собак можно по телефону 21-46-41 (Городская служба единого заказчика).