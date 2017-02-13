новости
новости
Регистрация
Куда тулякам жаловаться на бродячих собак?

Куда тулякам жаловаться на бродячих собак?

За 2016 год в Туле было отловлено 2179 собак, в этом году за январь – 115.

Вопрос отлова бездомных собак сегодня был поднят на городском оперативном совещании администрации Тулы.

Директор городской службы единого заказчика Максим Кольцов рассказал, что за 2016 год в Туле отловили 2179 собак, в этом году за январь – 115. По его словам, большую часть собак после медосмотра, стерилизации и передержки (10 дней) возвращают на ту же территорию, где они обитали и раньше. Эвтаназии подвергаются только больные и агрессивные животные, в среднем это около 10%.

– Самая большая проблема в том, что жители, оставляя заявку на отлов собак, ожидают, что животное не будет больше жить, например, рядом с его домом.

Но мы не можем иначе – это требование федерального законодательства. Если собака здорова и не агрессивна, то мы возвращаем ее обратно после передержки, – пояснил Максим Кольцов.

В 2017 году на контроль за бездомными животными в Туле в бюджете предусмотрено 10,9 млн рублей.

Оставить заявку на отлов собак можно по телефону 21-46-41 (Городская служба единого заказчика).

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:38 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
бездомные собаки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За выходные в Тульской области задержаны 42 нетрезвых водителя
За выходные в Тульской области задержаны 42 нетрезвых водителя
Расследование дела о ложном минировании автовокзала в Туле прокуратура взяла под контроль
Расследование дела о ложном минировании автовокзала в Туле прокуратура взяла под контроль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика