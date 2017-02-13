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В Тульской области выделят 4,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В Тульской области выделят 4,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми

В планах по улучшению демографической ситуации повышение ежемесячных выплат на каждого ребенка и возвращение выплат для родителей-студентов.

На 2017 год в бюджете Тульской области предусмотрено 4,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Об этом на совещании правительства рассказал Андрей Филиппов.

В регионе на сегодняшний день проживают 123 тысячи семей с детьми, из них 54 тысячи получают поддержку.

Также Филиппов отметил, что доля повторных рождений превысила первые, они составили 58% от числа родившихся в 2016 году (это вторые дети в семьях). Однако Филиппов подчеркнул, что сократилось количество рождений первых детей.

В планах по улучшению демографической ситуации:

  • стимулирование первых родов в более раннем возрасте,
  • дополнительная выплата 3000 тысяч рублей на первого ребенка,
  • увеличение выплаты на второго ребенка от 1,5 до трёх лет с 2000 до 3000 рублей,
  • возвращение выплаты на ребёнка с рождения до 3 лет для родителей-студентов (выплата была приостановлена в октябре 2016 года).
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:02 0
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