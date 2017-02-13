В Тульской области выделят 4,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми
В планах по улучшению демографической ситуации повышение ежемесячных выплат на каждого ребенка и возвращение выплат для родителей-студентов.
На 2017 год в бюджете Тульской области предусмотрено 4,5 млрд рублей на поддержку семей с детьми. Об этом на совещании правительства рассказал Андрей Филиппов.
В регионе на сегодняшний день проживают 123 тысячи семей с детьми, из них 54 тысячи получают поддержку.
Также Филиппов отметил, что доля повторных рождений превысила первые, они составили 58% от числа родившихся в 2016 году (это вторые дети в семьях). Однако Филиппов подчеркнул, что сократилось количество рождений первых детей.
В планах по улучшению демографической ситуации:
- стимулирование первых родов в более раннем возрасте,
- дополнительная выплата 3000 тысяч рублей на первого ребенка,
- увеличение выплаты на второго ребенка от 1,5 до трёх лет с 2000 до 3000 рублей,
- возвращение выплаты на ребёнка с рождения до 3 лет для родителей-студентов (выплата была приостановлена в октябре 2016 года).
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