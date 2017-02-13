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Тульские школьники: «Политики – улыбчивые люди»
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Тульские школьники: «Политики – улыбчивые люди»

Ученики 9-11 классов Архангельской общеобразовательной школы Каменского района побывали на экскурсии в администрации Тулы.

Ребята посетили здание администрации, побывали в кабинетах министров, пообщались с губернатором и дистанционно побывали на заседании правительства региона. Они поделились с Myslo своими впечатлениями.

Алексей Ахмадышин, 11 класс:

– В «белом доме» круто! Мне было интересно узнать, как управляют нами, обычными жителями, и где принимаются самые важные вопросы региона. Я пришел сюда не только за знаниями: признаюсь, хотел получить позитивные эмоции. Оказывается, внутри все устроено совсем не так, как я себе представлял. В моем воображении здание администрации – строгое место, где все только и делают, что пишут бумаги и проводят заседания. Ошибался. Здесь уютная, домашняя атмосфера, а политики – не угрюмые, а улыбчивые милые люди. Они шутят, непринужденно общаются и между собой, и с нами. Поэтому мне хочется вернуться сюда еще.  

 

Диана Кумчян, 11 класс:

– Мы уже виделись с губернатором раньше. Он приезжал в нашу школу, а теперь пригласил нас к себе в гости. Во время первой встречи он пообещал, что у наших ребят из школьной хоккейной команды будет новая форма. Они тогда катались в старом, советском еще, довольно неудобном обмундировании. Из-за этого ребята порой получали травмы. И Алексей Геннадьевич, узнав об этом, пообещал покончить с этим безобразием. Сегодня, на встрече в администрации, он подарил нашей школе новую хоккейную форму: целых 16 комплектов! Это очень здорово, теперь наши мальчишки точно зададут всем жару на льду!

 

Дарья Шустова, 11 класс:

– До этой экскурсии я могла видеть министров только по телевизору. А теперь сама прошлась по кабинетам, посмотрела, как они работают. Все министры производят хорошее впечатление. Да, собственно, именно поэтому они и занимают такие высокие должности. Еще у нас, школьников, была возможность посмотреть, как проходит заседание правительства. На этот раз там обсуждали Каменский район. Губернатор рассказал, как планирует благоустроить его: «Сюда будут привлекаться новые кадры». Это очень кстати: я хочу стать юристом и работать в родном районе. Но юристы здесь, как оказалось, не так уж и нужны, гораздо больше – работники сельскохозяйственной сферы.

 

Анастасия Новикова, 10 класс:

– В здании администрации очень здорово! Я бы хотела тут работать. Вот только как представлю, что для этого нужно сдавать обществознание… Трудно, конечно, многим министрам пришлось. А я на такие жертвы пока не готова. Поэтому буду логопедом или воспитателем: люблю детей!

 

Роман Сафронов, 9 класс:

– У нас в школе есть свой кабинет министров, во главе которого стоит президент. Я – член этого совета. Нас поэтому и привели на экскурсию в настоящее правительство – чтобы мы посмотрели, как надо работать и взяли себе что-то на вооружение. Главное, что я понял на примере губернатора и министров: работать надо с душой и подходить к любому делу ответственно. Здесь все так делают. Поэтому и получается эффективное управление. Раньше я думал, что все политики высокомерные и, можно сказать, зазнайки. Но это миф: школьников они воспринимают как полноценных членов общества. С нами разговаривали на равных! Приятно сознавать, что мое мнение что-то значит для таких важных людей. 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 17:48 0
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