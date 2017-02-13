Дюмин: «На Зеленстрое-2 нет даже пешеходных дорожек»
На оперативном совещании глава региона высказал городским чиновникам про дороги, транспорт и уборку города.
В ходе оперативного совещания губернатор Тульской области Алексей Дюмин заметил Евгению Авилову:
– Обратите внимание и создайте рабочую группу по микрорайону Зеленстрой-2. Есть нормативные требования для максимальной транспортной логистики района. Главное, чтобы было комфортно для жителей, но там даже нет пешеходных дорожек. Мне кажется, что о транспортной логистике в этом районе думали в последнюю очередь!
Также Дюмин спросил у Авилова, что в городе с ремонтом дорог, потому что «оправдывать положение Тулы поговоркой, что во всем виноваты дураки и дороги, нельзя».
Евгений Авилов доложил, что в ряде случаев идут ремонтные работы по технологии литого асфальта. Работают пять бригад рабочих.
Председатель правительства Юрий Андрианов:
– В основном дороги сделаны в 2012 году. Мы подошли к окончанию гарантийного срока. Сейчас работы перекрывают эти гарантийные сроки. И если сроки еще не ушли, надо подрядчиков подтягивать на ремонт!
На что Евгений Авилов обещал, что наши дороги при текущем ремонте пневмонабрызгом и литым асфальтом прослужат еще пару лет.
Напомним, качество ремонта тульских дорог жителям «нравится». Смотрите на видео.