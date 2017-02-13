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В Новомосковске будут судить горе-экстрасенса

В Новомосковске будут судить горе-экстрасенса

Женщина под видом снятия порчи обворовала незнакомку с ребенком.

Новомосковский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по делу 38-летней Ларисы Питул, обвиняемой в мошенничестве. 

По версии следствия, 30 ноября 2016 года, около 15.30, Лариса Питул пришла в квартиру к ранее незнакомой ей женщине и заявила о том, что на нее и на ее ребенка наложена порча и что она может снять проклятие. 

Женщина пояснила: для снятия порчи нужны денежные средства и драгоценности. Испуганная женщина передала ей имеющиеся у нее денежные средства в сумме 5000 рублей, а также два золотых кольца стоимостью 5600 и 8000 рублей. 

Затем Питул завернула деньги и кольца в полотенца и стала совершать над женщиной различные манипуляции, убеждая ее в том, что снимает с нее порчу.

После чего женщина вернула потерпевшей полотенца, велела их спрятать и не разворачивать два часа, а деньги и два золотых кольца оставила у себя.

С похищенным имуществом Питул скрылась с места преступления. В результате действий Питул потерпевшей причинен материальный ущерб в размере 18 600 рублей. 

В отношении Ларисы Питул избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

сегодня, в 18:24 +2
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