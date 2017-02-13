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Погода в Туле 13 февраля: холодно, снег и гололедица

Погода в Туле 13 февраля: холодно, снег и гололедица

По предсказаниям синоптиков, сегодня в городе будет облачно, небольшой снег и легкий мороз до -10 градусов.

По данным сайта Метеоинфо, 13 февраля в Туле будет облачно, с небольшим снегом до 1 мм. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью составит от -13 до -8 градусов, днем – от -10 до -5, хотя ощущаться будет холоднее из-за ветра.

Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление чуть повышенное, 755-760 мм ртутного столба.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 0
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