Перевозчики на двух тульских маршрутах нарушали расписание движения

Специалисты управления по транспорту и дорожному администрации Тулы вышли с проверкой в минувшие выходные.

11 и 12 февраля специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы проверили соблюдение расписания движения маршруток № 22 и № 32.

Автобус № 22 в Туле обслуживает ООО «Авто-Гарант». Транспорт движется по маршруту «Детская областная больница — Городской переулок». Во время рейда было установлено, что в период с 20.50 до 22.30 автотранспорт на этом маршруте двигался с нарушением утвержденного расписания. Одновременно с этим, транспортная работа на данном маршруте не выполнена.

Маршрутка № 32 «ул. Ушинского — Гарнизонный проезд (д. Клоково)», которую обслуживает транспортное предприятие ООО «ТК «ПАП», также курсировала по городу с нарушением расписания. Но на данном маршруте транспортная работа была выполнена в полном объеме.