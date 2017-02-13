Надпись «Тула — город-герой» засветилась на ТЦ «Гостиный двор»

Фото из твиттера Евгения Синькевича.

9 февраля на здании торгового центра «Гостиный двор» установили надпись «Тула — город-герой». Спустя несколько дней буквы и звезда стали подсвечиваться в ночное время суток.

Напомним, подобную надпись «Тула — город-герой» в начале сентября 2016 года отремонтировали в Криволучье и восстановили подсветку. Хотя в 2014 году ее планировали полностью демонтировать, чтобы привести в порядок, — крепления букв сильно износились и вся громоздкая конструкция угрожала рухнуть.

Также похожая надпись «Слава Туле — городу-герою» после ремонта была восстановлена на доме на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.