Фото из твиттера Евгения Синькевича.
Надпись «Тула — город-герой» засветилась на ТЦ «Гостиный двор»
Напомним, установка надписи была закончена еще 9 февраля.
9 февраля на здании торгового центра «Гостиный двор» установили надпись «Тула — город-герой». Спустя несколько дней буквы и звезда стали подсвечиваться в ночное время суток.
Напомним, подобную надпись «Тула — город-герой» в начале сентября 2016 года отремонтировали в Криволучье и восстановили подсветку. Хотя в 2014 году ее планировали полностью демонтировать, чтобы привести в порядок, — крепления букв сильно износились и вся громоздкая конструкция угрожала рухнуть.
Также похожая надпись «Слава Туле — городу-герою» после ремонта была восстановлена на доме на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина.
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