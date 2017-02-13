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В Белевском районе дети учились в классах, пораженных грибком

В Белевском районе дети учились в классах, пораженных грибком

По решению суда, занятия в кабинетах с нарушениями будут приостановлены.

Как сообщает пресс-служба УСД в Тульской области, 13 февраля в Белевском районном суде было рассмотрено дело о нарушении санитарно-эпидимеологических требований в МОУ «Новоделецкая основная общеобразовательная школа».

Суд установил, что из-за протекшей крыши здания стены и потолок в кабинетах иностранного языка, истории и географии покрылись грибком, который не поддается влажной уборке с дезинфицирующими средствами. Из-за сырости стен использование искусственного освещения в кабинетах также затруднено.

В судебном заседании директор школы не отрицала нарушений. Суд назначил административное наказание в виде приостановления учебного процесса на 90 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению и исчисляется с 9.00 9 февраля. 

сегодня, в 18:57 0
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