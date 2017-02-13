Где в Туле отключат электричество 14 февраля

В связи с ремонтными работами без света останутся дома на 34 улицах.

Как сообщают "Тулгоэлектросети", 14 февраля в ряде домов в Туле в связи с ремонтными работами отключат электричество.

С 9.00 до 12.00 света не будет на ул. М. Гончары, 11.

С 9.00 до 16.00 электричество отключат по следующим адресам:

- ул. Н. Руднева, 66-а, 70, 72, 68, 68-а, 68, 70-а; пр-т Ленина, 119, 119-а, 117, 121, 123, 123-а, 117-а;

- ул. Бондаренко, 25, 21, 19, 23; ул. Хворостухина, 7;

- п. Косая Гора: ул. Гагарина, 12, 14, 16, 18; 3-й Горьковский пр-зд, 6, 8; ул. Дронова, 7, 9, 11;

- ул. Циолковского, 64-74 (чётн.), 81-87 (нечётн.); ул. Водоохранная, 37-40-а, 45-53; ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Станиславского, 115;

- ул. Набережная Дрейера, 60, 62;

- ул. 2-а Песчаная, 42; ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.); 7-й Песчаный пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й Песчаный пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.); 9-й Песчаный пр-зд, 2-14 (чётн.); ул. Декабристов, 168-174 (чётн.);

- Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 201-208 (чётн.), 119-153 (нечётн.); 14-й пр-зд, 1, 44, 46, 48; 11-й Полюсный пр-зд, 2-42; 12-й пр-зд, 2, 2-а; 10-й пр-зд, 2-и, 2-з, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и.

С 9.00 до 17.00 подача электроэнергии будет приостановлена в следующих домах:

- ул. Галкина, 3-д, 3-б, 3, 7; ул. Луначарского, 1; ул. Октябрьская, 3-а; ул. Вяземская, 17;

- ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.); ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 79-93 (нечётн.), 78-90 (чётн.); ул. Белинского, 59-85 (нечётн.), 54-84 (чётн.); ул. Кутузова, 68-72 (чётн.); ул. Матросова, 9-23 (нечётн.), 10-36 (чётн.); ул. Мусоргского, 21-43 (нечётн.), 16-28 (чётн.); ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 61-75 (нечётн.).