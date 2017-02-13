В Новомосковские судебные приставы помогли вернуть зарплату работникам автошколы

Организация задолжала сотрудникам больше 700 тысяч рублей.

В отделе судебных приставов Новомосковска находились исполнительные производства о взыскании с автомобильной школы задолженности по заработной плате. Организация задолжала своим сотрудникам 768 тысяч рублей.

В установленный срок задолженность руководством должника-организации погашена не была. Судебные приставы-исполнители вынесли постановление о взыскании денежных средств со счета организации в банке.

Таким образом, 23 работника автомобильной школы получили заработную плату.