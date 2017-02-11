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Тульские чиновники сами приедут собирать жалобы к жителям

Тульские чиновники сами приедут собирать жалобы к жителям

13 февраля передвижная приемная администрации Тулы посетит улицу Доктора Гумилевской.

13 февраля передвижная приемная администрации города продолжит работу в Пролетарском территориальном округе.

Обращения граждан будут приниматься с 11.30 по адресу: ул. Доктора Гумилевской, 18, офисное здание. Все вопросы обещают собрать и передать в администрацию для исполнения.

Передвижная приемная работает в городе с 2014 года в рамках программы «Открытый регион 71». Она выезжает в отдаленные районы города для повышения эффективности работы с обращениями граждан.

сегодня, в 11:45 −2
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Событие
передвижная приемная администрации
Место
Тулаулица Доктора Гумилевской

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