Где в Туле проверить здоровье грудничков без записи и бесплатно?
18 февраля 2017 года в Центре детской психоневрологии пройдет «День здорового ребенка» для детей первого года жизни.
Регистрация пациентов - 18 февраля 2017 года с 8.00 до 11.00.
Без предварительной записи прием будут вести:
- врач-педиатр,
- врач-травматолог-ортопед,
- врач ультразвуковой диагностики.
Обращаться в регистратуру Центра детской психоневрологии по адресу: Тула, ул. Бундурина, 43, телефон для справок (4872) 36−76−43.
При себе необходимо иметь: полис ОМС, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка, амбулаторную карту (по возможности).
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