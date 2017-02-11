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Где в Туле проверить здоровье грудничков без записи и бесплатно?

Где в Туле проверить здоровье грудничков без записи и бесплатно?

18 февраля 2017 года в Центре детской психоневрологии пройдет «День здорового ребенка» для детей первого года жизни.

Регистрация пациентов - 18 февраля 2017 года с 8.00 до 11.00.

Без предварительной записи прием будут вести:

  • врач-педиатр,
  • врач-травматолог-ортопед,
  • врач ультразвуковой диагностики.

Обращаться в регистратуру Центра детской психоневрологии по адресу: Тула, ул. Бундурина, 43, телефон для справок (4872) 36−76−43.

При себе необходимо иметь: полис ОМС, СНИЛС, свидетельство о рождении ребенка, амбулаторную карту (по возможности).

 

 

сегодня, в 13:55 +1
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